H Adidas έκανε retweet το σποτ της Nike: «Μαζί προχωράμε μπροστά» - ΒΙΝΤΕΟ

Ενώ χιλιάδες Αμερικανοί διαμαρτύρονται στους δρόμους για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ και την ρατσιστική βία από αστυνομικούς, αναρίθμητες πολυεθνικές εταιρείες στέλνουν μηνύματα κατά της βίας, η κάθε μία από τους δικούς της λογαριασμούς στα social media.

Σε μία κίνηση χωρίς προηγούμενο όμως, η Adidas αποφάσισε να μην δημιουργήσει το δικό της σποτ αλλά να κάνει retweet την ανάρτηση της ανταγωνιστικής εταιρείας Nike στο Twitter. «Μαζί προχωράμε μπροστά. Μαζί φέρνουμε την αλλαγή», έγραψε η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών, μοιράζοντας στον επίσημο λογαριασμό της το σποτ της αμερικανικής Nike, με μήνυμα Don't Do It, κατά του ρατσισμού και της ανοχής του ρατσισμού.

Αλλάζοντας το πασίγνωστο motto της "Just Do It" («Απλά κάν'το»), το δημιουργικό τμήμα της εταιρείας έστειλε για πρώτη φορά το αντίθετο μήνυμα: Don't Do It - Μην το κάνεις.

«Για μια φορά, μην το κάνεις. Μην υποκριθείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μην γυρίσεις την πλάτη σου στον ρατσισμό. Μην αποδεχθείς να χάνονται ζωές αθώων. Μην δώσεις άλλες δικαιολογίες. Μην σκεφτείς ότι αυτό δεν σε επηρεάζει. Μην μείνεις σιωπηλώς στα μετόπισθεν. Μην σκεφτείς ότι δεν μπορείς να είσαι μέρος της αλλαγής. Γίνε κομμάτι της αλλαγής. Ας γίνουμε όλοι κομμάτι της αλλαγής».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Nike θίγει κοινωνικά ζητήματα. Το 2018, υποστήριξε δημόσια τον παίκτη του αμερικάνικου φούτμπολ Κόλιν Κάπερνικ, που μπήκε στη «μαύρη λίστα» επειδή διαμαρτυρήθηκε για τη ρατσιστική βία της αστυνομίας, γονατίζοντας κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από αγώνα - μια μορφή διαμαρτυρίας που στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοί του αθλητές.