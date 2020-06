ΗΠΑ: Κυρώσεις σε τέσσερις ελληνικές ναυτιλιακές - Για μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα

Κυρώσεις σε τέσσερις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες επέβαλε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, με την κατηγορία ότι τάνκερ τους παραβίασαν την απαγόρευση, μεταφέροντας πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τη «μαύρη λίστα» των Αμερικανών, πρόκειται για τις εταιρείες Afranav Maritime Ltd με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, Adamant Maritime Ltd και Sanibel Shiptrade Ltd, καθώς και την Seacomber Ltd με έδρα την Ελλάδα, δεξαμενόπλοια των οποίων μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, κόντρα στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, τα πλοία στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι:

Athens Voyager: Σύμφωνα με το OFAC, ο ιδιοκτήτης είναι η Afranav Maritime με έδρα τα νησιά Μάρσαλ και το διαχειρίζεται εμπορικά η Chemnav Shipmanagement πίσω από την οποία βρίσκεται ο Π. Κορώνης.

Chios 1: Ιδιοκτήτης είναι η ελληνική Seacomber Ltd. Και το διαχειρίζεται εμπορικά η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου.

Seahero: Ιδιοκτήτης είναι η εταιρεία με έδρα τα νησιά Μάρσαλ Adamant Maritime και το διαχειρίζεται εμπορικά η Thenamaris, σύμφωνα με την πλατφόρμα Signal Ocean. Διαβολική σύμπτωση: Ο ιδρυτής της Signal Ocean είναι ο Ιωάννης Μαρτίνος, αδελφός του Νίκου Μαρτίνου που είναι CEO της Thenamaris.

Voyager 1: Καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης η Sanibel Shiptrade με έδρα επίσης τα νησιά Μάρσαλ, το οποίο διαχειρίζεται εμπορικά η NGM Energy του Ν. Μουνδρέα.

«Οι εν λόγω εταιρείες μεταφέρουν πετρέλαιο που ουσιαστικά έχει κλαπεί από τον λαό της Βενεζουέλας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.



Για «εγκληματική εμμονή με τη Βενεζουέλα» κατηγόρησε τον Πομπέο ο Βενεζουελάνος ομόλογός του, προσθέτοντας πως η αμερικανική απαγόρευση θα προκαλέσει προβλήματα στις εισαγωγές τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού.



Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιανουάριο η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στην κρατική εταιρεία της Βενεζουέλας Petroleos de Venezuela, λίγο αφότου κήρυξε -μαζί με άλλες χώρες- τον Βενεζουελάνο πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο «σφετεριστή» της εξουσίας.

Με πληροφορίες από protothema/efsyn