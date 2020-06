Καλιφόρνια: Ιστορικό βιβλιοπωλείο με μαύρους συγγραφείς ξεπουλά στα βιβλία για τον ρατσισμό

Το βιβλιοπωλείο Marcus Books στο Όκλαντ της Καλιφόρνια εξυπηρετεί τη μαύρη κοινότητα στην Bay Area προσφέροντας βιβλία Αφροαμερικανών συγγραφέων τα τελευταία 60 χρόνια.

Οι πόρτες του ήταν ανοιχτές κατά τη διάρκεια όλων των φυλετικών αναταραχών στις ΗΠΑ. Από τη δολοφονία του Malcolm X και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έως τον Ρόντνει Κινγκ και το κίνημα «Black Lives Matter» στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ.

Τώρα βλέπει αύξηση στις πωλήσεις των βιβλίων με θεματικές όπως ο φυλετικός ρατσισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα κομμάτι που «άνοιξε» μετά τον θάνατο της Μπριόνα Τέιλορ και κορυφώθηκε με τον Τζορτζ Φλόιντ.

Η Μπλανς Ρίτσαρντσον, η οποία διευθύνει τα Marcus Books, οι γονείς της οποίας ίδρυσαν το ανεξάρτητο «μαύρο» βιβλιοπωλείο το 1960, δήλωσε στο Reuters πως «Οι άνθρωποι ζητούν απλώς κάτι που θα εξηγήσει τι συμβαίνει και πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά για να το αλλάξουν».

Τα βιβλία σχετικά με την καταπίεση των μαύρων και τον φυλετικό ρατσισμό βρίσκονται στη λίστα με τις καλύτερες πωλήσεις της Amazon.com, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών βιβλίων, όπως το «Είμαστε διαφορετικοί, είμαστε οι ίδιοι».

Ήδη τα βιβλία της Marcus, «White Fragility» του Robin DiAngelo, «How To Be Antiracist» του Ibram X. Kendi και το «Between the World and Me» του Ta-Nehisi Coates έχουν εξαντληθεί και στις παραγγελίες.

Η Ρίτσαρντσον από την πλευρά της κάνει λόγο για θετική εξέλιξη στην εθνική συζήτηση για της αντιρατσιστική βία.

«Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις λευκούς που αναζητούν ειλικρινείς απαντήσεις και θέλουν να κάνουν αλλαγές. Και αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν, σε συντριπτικό βαθμό. Μας κάνει προσεκτικά ελπιδοφόρους αλλά και αισιόδοξους».

Η Τζόλιαν Μπαρικέλι, μία 31χρονη λευκή δημοσιογράφος, που φορούσε μπλουζάκι Black Lives Matter, είπε πως «Προσωπικά ένιωσα υποχρεωμένη να διαβάσω και να μάθω πράγματα που δεν μου είχαν διδαχθεί ποτέ και έζησα 31 χρόνια χωρίς να τα γνωρίζω ποτέ».

Με πληροφορίες του Reuters