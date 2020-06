Βραχώδη Όρη: Βρέθηκε ο θησαυρός που έθαψε εκατομμυριούχος - Μετά από 10 χρόνια, χάρη σε ένα ποίημα

Ένας σεντούκι με αντικείμενα αξίας 1 εκατ. δολαρίων, το οποίο ένας συλλέκτης τοποθέτησε πριν από δέκα χρόνια στα Βραχώδη Όρη, εντοπίστηκε σύμφωνα με τον άνθρωπο που προκάλεσε το μεγαλύτερο ίσως κυνήγι θησαυρού των τελευταίων δεκαετιών.

O Forrest Fenn, 89 ετών, δήλωσε στη Santa Fe New Mexican ότι ένας κυνηγός θησαυρών εντόπισε το σεντούκι πριν από μερικές ημέρες και επιθυμεί να μην γίνει γνωστό το όνομά του. Ο Fenn ανέφερε ότι με μία φωτογραφία επιβεβαιώθηκε πως το σεντούκι ήταν όντως αυτό που εκείνος είχε κρύψει, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία. Ο ίδιος είχε κατά καιρούς δώσει στοιχεία για το σημείο που βρίσκεται ο θησαυρός μέσα από αναρτήσεις στο διαδίκτυο αλλά και σε ένα ποίημα 24 στίχων που συμπεριλήφθηκε στο αυτοβιογραφικό "The Thrill of the Chase" που κυκλοφόρησε το 2010. Σύμφωνα με τον Fenn αυτό το ποίημα οδήγησε τον κυνηγό θησαυρών στο σεντούκι.

Όπως αναφέρει ο Guardian, εκατοντάδες έψαχναν στις απομακρυσμένες περιοχές της αμερικανικής Δύσης για το μπρούτζινο σεντούκι στο οποίο πιστεύεται πως υπήρχαν κοσμήματα, χρυσά νομίσματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Κάποιοι θεώρησαν πως πρόκειται για hoax και κατέθεσαν μηνύσεις. Άλλοι άφησαν τις δουλείες τους για να ψάξουν για τον θησαυρό και άλλοι «έριξαν» στο κυνήγι όλες τις αποταμιεύσεις τους. Πιστεύεται πως τουλάχιστον τέσσερα άτομα πέθαναν ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Ο εκατομμυριούχος Fenn, που έχει χαρακτηριστεί από Μέσα ως «εκκεντρικός», είχε πει πως ο θησαυρός του ήταν ένας τρόπος για να δελεάσει τους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι σε άγριες περιοχές και να τους δώσει μία ευκαιρία να ζήσουν μία παλαιάς κοπής περιπέτεια με στόχο τον πλουτισμό. Σύμφωνα με τον Guardian το σεντούκι περιέχει νιφάδες χρυσού και σπάνια χρυσά νομίσματα, προκολομβιανές φιγούρες, προϊστορικούς καθρέφτες από σφυρήλατο χρυσό, αρχαία κινεζικά προσωπεία σκαλισμένα από νεφρίτη και κοσμήματα με ρουμπίνια και σμαράγδια.





Ο ίδιος είχε δηλώσει στο The New Mexican ότι το σεντούκι ζυγίζει 9 κιλά και το πολύτιμο περιεχόμενό του, δέκα. Παράλληλα αποκάλυψε πως ο ίδιος τοποθέτησε το σεντούκι στην τελική τοποθεσία σε δύο διαφορετικά ταξίδια. Όταν ρωτήθηκε πως νιώθει απάντησε: «Δεν ξέρω, νιώθω εξίσου χαρούμενος και λυπημένος καθώς το κυνήγι τελείωσε».

Με πληροφορίες από Guardian/BBC/NBC