Το κυνήγι αγριοπρόβατου του υιού Τραμπ στη Μογγολία στοίχισε 75.000 δολ. στους φορολογούμενους

Το κυνηγετικό ταξίδι του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ και του εγγονού του στη Μογγολία εκτιμάται πως στοίχισε στους αμερικανικούς φορολογούμενους πάνω από 75.000 δολάρια.

Στο ταξίδι αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σκότωσε ένα σπάνιο αγριοπρόβατο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, σύμφωνα με την οργάνωση Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew - που ελέγχει την διαχείριση κρατικών πόρων).

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, τα περισσότερα από τα χρήματα πήγαν στην προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες.

Η οικογένεια Τραμπ, όπως αναφέρουν οι ερευνητές της οργάνωσης, κάνει 12πλάσια ταξίδια από τους Ομπάμα. Η Crew καταγγέλλει την προεδρική οικογένεια πως επιβαρύνουν τα οικονομικά των μυστικών υπηρεσιών με τα -κατά μέσο όρο- 1.000 περισσότερα ταξίδια το χρόνο από εκείνα των προκατόχων τους.

«Αυτό το ταξίδι είναι μόνο ένα παράδειγμα των εξόδων που επιβάλλει η οικογένεια Τραμπ στους Αμερικανούς φορολογούμενους. Κι αν ένα μόνο ταξίδι του Τραμπ Τζούνιορ για κυνηγετικά τρόπαια κόστισε πάνω από 75.000 δολάρια, είναι συγκλονιστικό το να αναλογιστούμε πόσο υψηλός είναι ο συνολικός λογαριασμός» αναφέρεται στην έκθεση της οργάνωσης.

Ένας υπάλληλος του Τραμπ Jr είχε πει στο CNN πως το οκταήμερο εκείνο ταξίδι στα τέλη Αυγούστου είχε πληρωθεί με έξοδα του ίδιου, εξαιρουμένου του κόστους της ασφάλειάς του.





Ο γιος του Τραμπ επιτρέπεται, αλλά όχι και υποχρεωτικά, να κάνει χρήση της ασφάλειας των μυστικών υπηρεσιών: «Ως γιος προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ Jr έχει το δικαίωμα της προστασίας των μυστικών υπηρεσιών και θα πρέπει να προστατεύεται. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι δικαιούνται να μάθουν πόσο πληρώνουν για να διευλύνουν το κυνήγι του και τις επαφές του με πολιτικούς χορηγούς και ξένους ηγέτες».

Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica που δημοσιεύτηκε στα τέλη του 2019, ο Τραμπ τζούνιορ σκότωσε ένα σπάνιο πρόβατο αργκάλι με κυνηγετική άδεια που εξασφάλισε αναδρομικά από την κυβέρνηση της ΜΟγγολίας. Όπως αναφέρει στην έρευνά της η ίδια οργάνωση που διερευνά υποθέσεις για την ενημέρωση των πολιτών, ο υιός Τραμπ συνοδευόταν στο κυνήγι από Ρεπουμπλικανό χορηγό με επιχειρήσεις στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο ίδιος -που σε αντίθεση με την αδερφή του Ιβάνκα, δεν κατέχει επίσημη κυβερνητική θέση- πόσταρε φωτογραφίες από την περιοχή που επαίνεσε για την «απίστευτα παρθένα γη της».

Με πληροφορίες από BBC