Τέχνη αλληλεγγύης και αφύπνισης: Οι καλλιτέχνες δίνουν φωνή στον Τζορτζ Φλόιντ

Μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς της Μινεάπολης, οι καλλιτέχνες επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά, εκφράζοντας την οργή, τη θλίψη και την αλληλεγγύη τους μέσω τέχνης που στόχο έχει να τιμήσει, να προβληματίσει, να ανακουφίσει.

«Η τελευταία αυτή περίπτωση αστυνομικής βαρβαρότητας ήταν άλλη μια πράξη αδικίας που με παρακίνησε να ζωγραφίσω ένα φόρο τιμής και να δώσω φωνή στο άφωνο θύμα» τόνισε ο 35χρονος Νίκολας Σμιθ.

Το ψηφιακό πορτρέτο του Φλόιντ που είναι ντυμένος με κοστούμι, μοιράστηκε στο Instagram από τους διοργανωτές του κινήματος Black Lives Matter, αλλά και τη Μισέλ Ομπάμα.

Nikkolas Smith



Από την άλλη, οι Greta McLain, Xena Goldman και Cadex Herrera δημιούργησαν ένα mural στη γωνία της 38ης Οδού και της Chicago Avenue South, το σημείο όπου ο Φλόιντ συνελήφθη. Για τους δημιουργούς του γκράφιτι, η δημιουργικότητα είναι ένας πανίσχυρος τρόπος έκφρασης, διαμαρτυρίας και αφύπνισης.

Cadex Herrera



H 33χρονη Σίριεν Ντάμρα ομολογεί πως είναι σχετικά νέα στο Instagram, ωστόσο η ανάρτησή της με την εικόνα του Τζορτζ Φλόιντ και την επιγραφή «Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ», έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια likes από την ημέρα που την πόσταρε, την επομένη της δολοφονίας. Μεταξύ όσων έσπευσαν να κάνουν share το έργο της, ήταν οι γερουσιάστριες Alexandria Ocasio-Cortez και Rashida Tlaib.

Γεννημένη στο Σικάγο, η Ντάμρα είναι παιδί Παλαιστίνιων προσφύγων και θέλει η δουλειά της να αντανακλά «αγάπη, στοργή και ελπίδα».

Shirien Damra

Η Ντάμρα δουλεύει ως φριλάνς σχεδιάστρια για οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης και έχει δημιουργήσει ανάλογες εικονογραφήσεις μνήμης για τον Ahmaud Arbery -που σκοτώθηκε από δύο άνδρες τον Μάιο ενώ έκανε τζόγκινγκ κοντά στο σπίτι του, στη Τζόρτζια- και την Breonna Taylor -26χρονη μαύρη που επίσης έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικών.

«Θέλω αυτά τα έργα να είναι μια κίνηση αλληλεγγύης στις μαύρες κοινότητες την ώρα της οδύνης τους» εξηγεί η ίδια.

Shirien Damra

Το Σάββατο, ο Láolú Senbanjo, καλλιτέχνης και πρώην δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πόσταρε στο Instagam ένα έργο του με νερομπογιά και κάρβουνο που αποτυπώνει τον Φλόιντ με ένα στόχο στο στήθος του. Η εικόνα περιλαμβάνει και τον Ντόναλντ Τραμπ που επαναλαμβάνει την απειλή που είχε διατυπώσει προ ημερών στο Twitter: «Όταν αρχίζει η λεηλασία, αρχίζουν και οι πυροβολισμοί».

Láolú Senbanjo

Ο Theoplis Smith III γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σεν Λιούις του Μιζούρι. Το πρόσφατο έργο του παρουσιάζει τον Φλόιντ να φορά δυο δαχτυλίδια, αγάπης και μίσους, όπως εκείνα που φορούσε ο Radio Raheem στην ταινία του 1989 από τον Σπάικ Λι "Do The Right Thing". Στην ταινία, ο άοπλος Raheem πνίγεται μέχρι θανάτου από έναν αστυνομικό.

Theoplis Smith III

Κι ενώ το κύμα των οργισμένων διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας έχει προ πολλού ξεπεράσει τα σύνορα της Ανερικής, ο στριτ άρτιστ Eme Freethinker απέτισε το δικό του φόρο τιμής στον Φλόιντ με ένα γκράφιτι σε τοίχο του Βερολίνου.

Με πληροφορίες από CNN