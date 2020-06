Μπόλτον: Ο Τραμπ ζήτησε βοήθεια από την Κίνα για την επανεκλογή του

Αποκαλύψεις που «καίνε» τον Ντόναλντ Τραμπ στο νέο βιβλίο του Τζον Μπόλτον, όπου φέρεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να έχει ζητήσει βοήθεια από την Κίνα προκειμένου να επανεκλεγεί.

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου αναφέρει στο πολυαναμενόμενο βιβλίο του, απόσπασμα του οποίου κυκλοφόρησε η Wall Street Journal, ότι o Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για να κερδίσει την επανεκλογή του κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης, που είχαν τον Ιούνιο του 2019.

«Ο Τραμπ, τότε, ακατανόητα, έστρεψε τη συζήτηση στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές, κάνοντας έναν υπαινιγμό στην οικονομική ικανότητα της Κίνας και παρακάλεσε τον Σι να εξασφαλίσει ότι θα κερδίσει», έγραψε ο Τζον Μπόλτον, σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου του.

«Τόνισε τη σημασία των αγροτών και τις αυξημένες κινεζικές αγορές σόγιας και σιταριού στο εκλογικό αποτέλεσμα».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ απέλυσε αιφνιδίως τον Τζον Μπόλτον, τον σύμβουλό του για θέματα εθνικής ασφάλειας, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Τότε είχε πει, ότι διαφωνούσε με πολλές εισηγήσεις του Μπόλτον και πως ο σύμβουλός του υπέβαλε την παραίτησή του μετά από δική του ενημέρωση ότι δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες του.

Ο Μπόλτον διορίστηκε στη θέση αυτή τον Απρίλιο του 2018 και ήταν ο τρίτος κατά σειρά σύμβουλος σε θέματα εθνικής ασφαλείας που λάμβανε τη θέση αυτή.

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο βιβλίο που «απειλεί» τον Αμερικανό Πρόεδρο λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές καθώς και η ανιψιά του υπόσχεται, σύμφωνα με τον εκδότη της, να ρίξει «άπλετο φως στη σκοτεινή ιστορία» της οικογένειας Τραμπ.

Το βιβλίο της Μέρι Τραμπ με τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου, διευκρίνισε ο οίκος Simon & Schuster.

Η Μέρι Τραμπ, κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια στο επάγγελμα, κόρη του εκλιπόντος αδερφού του Αμερικανού Προέδρου, βρίσκεται εδώ και χρόνια στα δικαστήρια με τον θείο της και μιλά με επικριτικά σχόλια για εκείνον και τη συμπεριφορά του, τα τελευταία 20 χρόνια.

Με πληροφορίες του Wall Street Journal/Reuters/ΑΠΕ