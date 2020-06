Βιβλίο Μπόλτον: Οκτώ αποκαλύψεις του πρώην συμβούλου Τραμπ που τρέμει ο Λευκός Οίκος

Πριν καν κυκλοφορήσει, το βιβλίο του πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας της διοίκησης Τραμπ, Τζον Μπόλτον έχει ανάψει φωτιές στον Λευκό Οίκο.

Σε αποσπάσματα που έχουν κυκλοφορήσει σε New York Times, Washington Post και Wall Street Journal, ο Μπόλτον κάνει μια σειρά αποκαλύψεις για τον Αμερικανό πρόεδρο που κάθε άλλο παρά κολακευτικές είναι για τον Αμερικανό πρόεδρο και τη διοίκησή του.

Μάλιστα, η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ προσέφυγε χθες Τρίτη στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει την κυκλοφορία του υπό έκδοση βιβλίου του με τίτλο "The Room Where It Happened".



Ο Guardian παραθέτει οκτώ ισχυρισμούς του Μπόλτον που έχουν θέσει σε συναγερμό τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, το «στρατηγείο» της αμερικανικής διοίκησης.



1. Ο Τραμπ ζήτησε βοήθεια από την Κίνα για την επανεκλογή του

Σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσίευσε η Wall Street Journal, ο Τραμπ ζήτησε από την Κίνα να ενεργοποιήσει την οικονομική της δύναμη ώστε να τον βοηθήσει στην επανεκλογή του στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο Τραμπ, τότε, ακατανόητα, έστρεψε τη συζήτηση στις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές, κάνοντας έναν υπαινιγμό στην οικονομική ικανότητα της Κίνας και παρακάλεσε τον Σι να εξασφαλίσει ότι θα κερδίσει», γράφει μεταξύ άλλων ο Μπόλτον.

«Τόνισε τη σημασία των αγροτών και τις αυξημένες κινεζικές αγορές σόγιας και σιταριού στο εκλογικό αποτέλεσμα. Θα τύπωνα τις ακριβείς λέξεις του Τραμπ, ωστόσο η διαδικασία εξέτασης προδημοσιεύσεων της κυβέρνησης αποφάσισε διαφορετικά».

2. Ο Τραμπ δήλωσε θετικός να υπηρετήσει πάνω από δύο θητείες

Σε άλλη μια συνομιλία που επίσης δημοσιεύεται στη Wall Street Journal, ο Τραμπ φαίνεται να στηρίζει την ιδέα του Σι

Τζιπίνγκ για κατάργηση των ορίων προεδρικής θητείας.

«Ο Σι είπε πως ήθελε να συνεργαστεί με τον Τραμπ για ακόμα έξι χρόνια και ο Τραμπ απάντησε πως ο κόσμος λέει πως το συνταγματικό όριο των δύο προεδρικών θητειών θα έπρεπε να ανακληθεί για εκείνον» γράφει ο Μπόλτον, προσθέτοντας: «Ο Σι τότε είπε πως οι ΗΠΑ έχουν υπερβολικά πολλές εκλογές, γιατί δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τον Τραμπ, ο οποίος ένευσε επιδοκιμαστικά».

3. Ο Τραμπ πρόσφερε χάρες σε δικτάτορες

Στο βιβλίο του ο Μπόλτον αναφέρεται επανειλημμένως και λεπτομερώς σε περιπτώσεις όπου ο Τραμπ προσπάθησε να σταματήσει ποινικές έρευνες «ως χάρη σε δικτάτορες που συμπαθούσε». Ένα από τα περιστατικά που επικαλείται η Washington Post περιλαμβάνει μια συζήτηση, το 2018, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τον Μπόλτον, ο Ερντογάν αναφέρθηκε σε μια τουρκική εταιρεία που βρισκόταν υπό διερεύνηση στις ΗΠΑ, αλλά «ήταν αθώα».

«Ο Τραμπ τότε είπε στον Ερντογάν πως θα διευθετήσει το ζήτημα, εξηγώντας πως οι εισαγγελείς της περιοχής δεν ήταν άνθρωποί του, αλλά του Ομπάμα και πως θα διόρθωνε το πρόβλημα όταν αναλάμβαναν οι δικοί του».

4. Ο Τραμπ επαίνεσε τον Σι για τα στρατόπεδα κράτησης της Κίνας

Σύμφωνα με τον Μπόλτον, ο Τραμπ επίσης εξέφρασε την επιδοκιμασία του, όταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι υπεραμύνθηκε των στρατοπέδων κράτησης των Ουιγούρων μουσουλμάνων. «Σύμφωνα με τον διερμηνέα μας» γράφει ο Μπόλτον, «ο Τραμπ είπε πως ο Σι θα έπρεπε να προχωρήσει με την οικοδόμηση των στρατοπέδων, κάτι που ο Τραμπ θεωρούσε σωστό να κάνει».

Σύμφωνα με έγγραφο που διέρευσε από το κομμουνιστικό κόμμα τον περασμένο Νοέμβριο, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Ουιγούροι κρατούνται σε κέντρα κράτησης.

5. Υπερασπίστηκε τη Σαουδική Αραβία ως περισπασμό υπέρ της Ιβάνκα

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Τραμπ έγινε ξανά πρωτοσέλιδο μετά από μια περίεργη δήλωση όπου υπερασπιζόταν τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για το θάνατο του Τζαμάλ Κασόγκι. Μεταξύ άλλων έλεγε πως «ο κόσμος είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος» και «ίσως το έκανε, ίσως όχι».

Όπως ισχυρίζεται ο Μπόλτον, ο στόχος του Τραμπ ήταν όντως να γίνει είδηση εν είδει απόσπασης από άλλα νέα της εσωτερικής ειδησεογραφίας. Στην επικαιρότητα της περιόδου εκείνης κυριαρχούσε ένα θέμα με Ιβάνκα που είχε χρησιμοποιήσει το προσωπικό της email για κυβερνητικές υποθέσεις. Και μετά τον πόλεμο κατά της Χίλαρι Κλίντον, το 2016, για ακριβώς τον ίδιο λόγο, ο Τραμπ χρειαζόταν έναν περισπασμό για να προστατεύσει την κόρη του.

«Αυτό θα εκτρέψει την επικαιρότητα από την Ιβάνκα» φέρεται να είχε πει ο Τραμπ. «Αν διαβάσω εγώ προσωπικά τη δήλωση, τότε θα φύγει η προσοχή από την υπόθεση της Ιβάνκα».

6. Τον χλεύαζαν πίσω απ'την πλάτη του

Το βιβλίο του Μπόλτον φέρεται να δίνει και μια εικόνα από τα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, αλλά και το πώς αντιμετώπιζαν κάποιοι από τους ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης τον πολιτικό τους προϊστάμενο.

Σε ένα από τα παραδείγματα που επικαλούνται οι New York Times, ο Μπόλτον ισχυρίζεται πως έλαβε ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, λίγο μετά την ιστορική συνάντηση Τραμ - Κιμ Γιονγκ ουν, που απλά έγραφε «όλο μα****ες λέει».

Πέραν αυτού, ο Πομπέο φέρεται να είπε, ένα μετά από αυτή τη συνάντηση, πως οι διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ με τη Βόρεια Κορέα είχαν «μηδενική πιθανότητα επιτυχίας».



7. Ο Τραμπ νόμιζε πως η Φινλανδία είνα μέρος της Ρωσίας

Ο Μπόλτον περιγράφει με λεπτομέρειες κάποια από τα τρομακτικά γνωστικά κενά του Τραμπ. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει ο πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, ο Τραμπ φαινόταν να μην έχει στοιχειώδεις γνώσεις για τη Βρετανία, ρωτώντας την πρώην πρωθυπουργό, Τερέζα Μέι «ω, είστε πυρηνική δύναμη;».

Επιπλέον, όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ κάποια στιγμή ρώτησε αν η Φινλανδία ήταν μέρος της Ρωσίας ενώ επανειλημμένως μπέρδευε τον νυν με τους πρώην προέδρους του Αφγανιστάν.

8. Ο Τραμπ πίστευε πως ήταν «cool» να εισβάλει στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Μπόλτον ισχυρίζεται πως ο Τραμπ είπε πως μια εισβολή στη Βενεζουέλα θα ήταν «cool» κα πως η χώρα ήταν «πραγματικά μέρος των ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από Guardian