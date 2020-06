Αμερικανός στρατιώτης σχεδίαζε επίθεση στη μονάδα του- Σε συνεργασία με νεοναζιστές

Κατηγορίες περί τρομοκρατίας απαγγέλθηκαν σε βάρος Αμερικανού στρατιώτη, για τον σχεδιασμό δολοφονικής ενέδρας σε βάρος της μονάδας του, με την αποστολή πληροφοριών σε ομάδα νεοναζιστών.

Ο Ίθαν Μέλζερ κατηγορείται ότι έστειλε απόρρητες πληροφορίες για τη ομάδα του στην οργάνωση Order of the Nine Angles. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης την αποκαλεί «αποκρυφιστική οργάνωση νεοναζιστών και βίαιη εξτρεμιστική ομάδα με ρατσιστικά κίνητρα».

Ο 22χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε οι πληροφορίες αυτές να φτάσουν σε τζιχαντιστές, οι οποίοι μετά θα έκαναν την επίθεση εναντίον της μονάδας του. Το σχέδιό του αποτράπηκε τον προηγούμενο μήνα, από το FBI και τον αμερικανικό στρατό και συνελήφθη στις 10 Ιουνίου.

Ο Μέλζερ κατηγορείται για συνωμοσία και απόπειρα δολοφονίας Αμερικανών, συνωμοσία και απόπειρα δολοφονίας μελών των ενόπλων δυνάμεων, παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες και συνωμοσία για δολοφονία σε ξένη χώρα.

Ο 22χρονος εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό τον Δεκέμβριο του 2018 και τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 2019. «Ήταν εχθρός εκ των έσω», δήλωσε η Όντρει Στράους, εισαγγελέας της Νέας Υόρκης.

«Ο Μέλζερ φέρεται να προσπάθησε να ενορχηστρώσει μια δολοφονική ενέδρα στην ίδια τη μονάδα του, αποκαλύπτοντας παρανόμως τη θέση της, το μέγεθός της και τον οπλισμό της σε νεοναζιστική αναρχική ομάδα», εξήγησε η εισαγγελέας και συμπλήρωσε ότι ο 22χρονος παρείχε πληροφορίες με σκοπό να διαβιβαστούν σε τρομοκράτες τζιχαντιστές.

«Είχε επικοινωνία για ανταλλαγή πληροφοριών για επικείμενη αποστολή της μονάδας του με κάποιον που εμφανίζεται ως μέλος της αλ-Κάιντα», συμπλήρωσε η εισαγγελέας και επεσήμανε ότι τα μέλη της οργάνωσης Order of the Nine Angles έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους τόσο για ναζιστές, όπως ο Αδόλφος Χίτλερ, όσο και για τζιχαντιστές, όπως ο Οσάμα μπιν Λάντεν.

Ο Μέλζερ στους ερευνητές είπε ότι ήθελε η σχεδιαζόμενη επίθεση να προκαλέσει τον θάνατο όσων το δυνατόν περισσοτέρων στρατιωτών στη μονάδα του, σύμφωνα με την εισαγγελία. Επίσης, αποδέχθηκε ότι οι πράξεις του ισοδυναμούν με προδοσία.

Με πληροφορίες από ΒΒC