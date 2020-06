Rolling Stones προς Τραμπ: Μην χρησιμοποιείς τραγούδια μας σε συγκεντρώσεις- Τον απειλούν με μήνυση

Οι Rolling Stones προειδοποίησαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προσφύγουν εναντίον του στη δικαιοσύνη, αν συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

Η νομική ομάδα του συγκροτήματος ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τον οργανισμό για τα πνευματικά δικαιώματα (ΒΜΙ), προκειμένου να σταματήσει η άνευ άδειας χρήση της μουσικής τους. Η ΒΜΙ ήδη ενημέρωσε την ομάδα του Αμερικανού προέδρου για αυτό.

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ το αγνοήσει και επιμείνει, θα είναι αντιμέτωπος με μήνυση για την παραβίαση του εμπάργκο και για τη χρήση μουσικής χωρίς να του έχει δοθεί άδεια», επισημαίνει η ανακοίνωση που εξέδωσαν τώρα οι εκπρόσωποι των Rolling Stones.

Το «Yoy Can't Always Get What You Want» στη συγκέντρωση του Τραμπ στην Τάλσα πριν από λίγες ημέρες, όπου η προσέλευση ήταν απογοητευτική για τον πρόεδρο. Το ίδιο τραγούδι το είχε χρησιμοποιήσει η καμπάνια Τραμπ και πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. «Οι Rolling Stones δεν στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ», είχε διαμηνύσει τότε το συγκρότημα μέσω Twitter.