Δικαστής μπλοκάρει προσωρινά την έκδοση του βιβλίου της ανιψιάς του Τραμπ

Δικαστής της Νέας Υόρκης εξέδωσε προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά της έκδοσης του βιβλίου της ανιψιάς του Ντόναλντ Τραμπ, Μέρι, που υπόσχεται αποκαλύψεις για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το βιβλίο υποτίθεται ότι θα δημοσιευόταν τον επόμενο μήνα, στις 28 Ιουλίου, και όπως έχει ήδη διαφημιστεί από τον εκδότη της Μέρι Τραμπ, περιγράφει τη σχέση της με τον πρόεδρο, τον πατέρα του, τον Φρεντ Τζούνιορ και άλλα μέλη της οικογένειας.

Ο δικαστής Χαλ Γκρίνβαλντ, που εδρεύει στο Πουκίπσι, εξέδωσε την απόφαση την Τρίτη κατόπιν αιτήματος του αδελφού του Προέδρου Τραμπ, Ρόμπερτ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το βιβλίο παραβιάζει μία συμφωνία μη αποκάλυψης πληροφοριών, η οποία ήταν μέρος της διευθέτησης της περιουσίας του Φρεντ Τραμπ μετά το θάνατό του το 1999.

Το βιβλίο, με τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» (Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο), δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει μέχρι τις 28 Ιουλίου καθώς η απόφαση αυτή εμποδίζει τον εκδότη Simon & Schuster να το εκτυπώσει ή να το διανείμει με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο δικαστής δε, σκέφτεται σοβαρά την έκδοση μακροπρόθεσμης διαταγής, σύμφωνα με το politico.

Οι δικηγόροι της Μέρι Τραμπ και του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster υπέβαλαν έφεση αμέσως μετά την απόφαση την Τρίτη το απόγευμα.

Ο δικηγόρος Τεντ Μπουτρός χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστή «έναν αρχικό περιορισμό σε μία βασική πολιτική που παραβιάζει ρητά την Πρώτη Τροποποίηση (του Συντάγματος)».

«Αυτό το βιβλίο, το οποίο εμπεριέχει θέματα που απασχολούν το κοινό και έχει μεγάλη σημασία για την πορεία ενός προέδρου σε μια εκλογική χρονιά, δεν πρέπει να ανακληθεί ούτε για μια μέρα», πρόσθεσε ο Μπουτρός.

Ο δικηγόρος του Ρόμπερτ Τραμπ, Τσαρλς Χάρντερ, χαρακτήρισε το βιβλίο ως «πραγματικά κατακριτέο». Πρόσθεσε πως ο πελάτης του σκοπεύει να ζητήσει «τεράστια αποζημίωση» από την Μέρι Τραμπ και τον εκδοτικό οίκο, εκτός εάν εγκαταλειφθούν τα σχέδια για την έκδοση του βιβλίου.

Ο Χάρντερ είπε στο δικαστήριο ότι στον διακανονισμό των περιουσιών που έγινε το 2001, η Μέρι Τραμπ «συμφώνησε να μην δημοσιεύσει άμεσα ή έμμεσα ή να προκαλέσει τη δημοσίευση ημερολογίου, απομνημονευμάτων, επιστολών, ιστοριών, φωτογραφιών, συνεντεύξεων, άρθρων, δοκιμίων, λογαριασμών ή περιγραφών ή απεικονίσεων οποιουδήποτε είδους, είτε πλασματικού είτε όχι, ή να παράσχει πληροφορίες σε άλλους σχετικά με τη δική τους ή άλλη σχέση με τα μέλη της οικογένειας»

Ο Χάρντερ είπε ότι ο πελάτης του δεν ξέρει ακριβώς τι περιέχει στο βιβλίο, αλλά πιστεύει ότι η συμφωνία είναι πιθανό να παραβιαστεί επειδή ο οίκος Simon & Schuster έχει δηλώσει σε διαφημιστικό υλικό ότι το βιβλίο θα περιέχει «μια εκ των έσω προοπτική» για οικογενειακές σχέσεις και εκδηλώσεις».

Σε επιστολή του προς το δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή, ο Χάρντερ προέτρεψε τον Γκρίνβαλντ να αποφύγει την αναφορά σε πρόσφατη, ανάλογη, υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου, Τζον Μπόλτον με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ανησυχούμε ότι ο Simon & Schuster (ο οποίος επίσης δημοσίευσε το βιβλίο του Μπόλτον) θα λάβει μέτρα για να καταστήσει αδύνατη την εφαρμογή μιας προκαταρκτικής εντολής εάν έχει χορηγηθεί, υποβαθμίζοντας έτσι το δικαίωμα του ενάγοντος σε ασφαλιστική αρωγή», έγραψε ο Χάρντερ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χάρντερ ζήτησε από έναν άλλο δικαστή της Νέας Υόρκης να μπλοκάρει το βιβλίο, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Με πληροφορίες του Politico