Ντόναλντ Τραμπ: «Πλήρωσε κάποιον» για να γράψει τις εξετάσεις του και άλλες αποκαλύψεις της ανιψιάς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ πλήρωσε κάποιον για να γράψει εξετάσεις προκειμένου να μπει στο πανεπιστήμιο, πιθανόν να ταλαιπωρείται από ψυχικές διαταραχές, ενώ ο πατέρας του ήταν κοινωνιοπαθής.

Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει το βιβλίο της ανιψιάς του, Μέρι Τραμπ, με τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man».

Στο βιβλίο η ανιψιά του Αμερικανού προέδρου κάνει εκτενή αναφορά στα παιδιά χρόνια του Τραμπ, ενώ αποδίδει τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του στις «στερήσεις που βίωσε ως παιδί» κυρίως εξαιτίας του πατέρα του. Αυτές είναι μερικές από τις αποκαλύψεις που κάνει η Μέρι Τραμπ:

Πλήρωσε κάποιον για να δώσει εξετάσεις για λογαριασμό του

Ο Τραμπ είναι υπερήφανος που φοίτησε στο Wharton Business School, του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Όμως, σύμφωνα με την ανιψιά του, μπήκε στο πανεπιστήμιο «κλέβοντας», κάτι που «ασπάζεται ως τρόπο ζωής».

«Ο Ντόναλντ ανησυχούσε ότι ο μέσος όρος του, που απείχε από τους κορυφαίους της τάξης, θα τορπίλιζε τις πιθανότητές του να γίνει δεκτός. Για να παίξει εκ του ασφαλούς, επιστράτευσε τον Τζόι Σαπίρο, ένα έξυπνο παιδί με τη φήμη ότι ήταν καλός στα τεστ, για να γράψει στις (εξετάσεις) SAT για λογαριασμό του. Αυτό ήταν πολύ ευκολότερο την εποχή πριν από τις ταυτότητες με φωτογραφίες και τα αρχεία σε υπολογιστές».

Ο Τραμπ έβαλε επίσης τον μεγαλύτερο αδελφό του- τον πατέρα της Μέρι Τραμπ, Φρεντ τζούνιορ- να πει μια καλή κουβέντα για εκείνον. «Αλλά όλες οι μηχανορραφίες του Ντόναλντ μπορεί να μην ήταν καν απαραίτητες. Εκείνη την εποχή, το πανεπιστήμιο ήταν πολύ λιγότερο επιλεκτικό από ότι σήμερα», γράφει.

Τα παιδικά χρόνια

Το βιβλίο κάνει εκτενή αναφορά στη «συναισθηματική κακοποίηση» σε μια οικογένεια με επικεφαλής έναν πατέρα που ήταν απών και μια μητέρα που ήταν άρρωστη και παραμελημένη. Ισχυρίζεται ότι ο Φρεντ Τραμπ ο πρεσβύτερος είχε πολλά ελαττώματα- ουσιαστικά ήταν ένας λειτουργικός κοινωνιοπαθής- κάτι που επιβάρυνε όλα του τα παιδιά, μεταξύ των οποίων ο πατέρας της Φρεντ Τραμπ τζούνιορ ο οποίος πέθανε από ασθένεια που προκλήθηκε από τον αλκοολισμό το 1981.

«Έχοντας εγκαταλειφθεί από τη μητέρα του για τουλάχιστον ένα χρόνο και με τον πατέρα του να αποτυγχάνει όχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες του, αλλά και να τον κάνει να νιώσει ασφαλής, αγαπητός ή ότι τον εκτιμούν, ο Ντόναλντ βίωσε στερήσεις που θα τον σημάδευαν για μια ζωή και απέκτησε χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων εκφράσεις ναρκισισμού, bullying και μεγαλομανίας».

Επίσης, η Μέρι Τραμπ πιστεύει ότι ο θείος της μπορεί να πάσχει από αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και διαταραχή ύπνου, αποτέλεσμα των πολλών αναψυκτικών που πίνει καθημερινά.

Το σχόλιο για το στήθος της

Η Μέρι Τραμπ γράψει και για τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρεται στις γυναίκες. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι όταν δούλευε για εκείνον, ο σημερινός πρόεδρος έκανε μια «προσβλητική σύνοψη για γυναίκες που περίμενε ότι θα έβγαιναν μαζί του αλλά, όταν τον απέρριψαν, ξαφνικά ήταν οι χειρότερες, πιο άσχημες, πιο χοντρές τεμπέλες που γνώρισε ποτέ του». Σε αυτές που κατονόμασε ο Τραμπ η ανιψιά του περιλαμβάνει την Μαντόνα και την πρώην πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Καταρίνα Βιτ.

Ακόμη γράφει ότι όταν ο θείος της, όταν την είδε με μαγιό, στο θέρετρό του στη Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο τη δεκαετία του '90, είπε «Γα@@@@ Μέρι, είσαι βυ@@@@@». Η τότε σύζυγος του Τραμπ, Μάρλα Μέιπλς, αντέδρασε «δήθεν με τρόμο, χτυπώντας τον ελαφρά στο χέρι».

«Ήμουν 29 χρονών και δεν ερχόμουν εύκολα σε δύσκολη θέση. Αλλά το πρόσωπό μου κοκκίνισε και ξαφνικά ένιωσα άβολα. Τράβηξα την πετσέτα γύρω από τους ώμους μου», περιγράφει η Μέρι Τραμπ.

Η αδελφή του Τραμπ

Η Μαριάν Τραμπ Μπάρι πήρε σύνταξη ως ομοσπονδιακή δικαστής το 2019, βάζοντας έτσι τέλος σε μια έρευνα για τα φορολογικά της οικογένειας. Ο θείος της Μέρι Τραμπ, Ρόμπερτ, προσπάθησε να μπλοκάρει το βιβλίο της στα δικαστήρια, αλλά εκείνη στο βιβλίο ευχαριστεί τη θεία της «για όλες τις διαφωτιστικές πληροφορίες».

Η Μέρι Τραμπ γράφει για ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από την αδελφή του, στο οποίο εκείνη του είπε ότι οι προεδρικές «επιδόσεις» του δεν ήταν «τόσο καλές». Ο Τραμπ δεν το πήρε καλά, γράφει η ανιψιά του, και άρχισε να αγνοεί τις συμβουλές της αδελφής του.

Οι αποκαλύψεις για τα φορολογικά

Η Μέρι Τραμπ δεν είναι σίγουρη αν η θεία της- την οποία αποκαλεί «εξυπνότερη και πολύ πιο επιτυχημένη από τον Ντόναλντ», μίλησε στους New York Times για τα δημοσιεύματα σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις της οικογένειας Τραμπ, χάρη στα οποία η εφημερίδα κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ.

Γράφει όμως ότι η θεία της ήξερε «πού είναι "θαμμένα τα πτώματα"», επειδή εκείνη και τα αδέλφια της «τα έθαψαν μαζί». Πάντως, η Μέρι Τραμπ γράφει πώς η ίδια βοήθησε την εφημερίδα. Δεν ήταν πρόθυμη, αλλά ένας από τους δημοσιογράφους της είπε ότι είχε μια ευκαιρία να βοηθήσει να «ξαναγραφεί η ιστορία για τον πρόεδρο των ΗΠΑ». Μια προσφορά που αποφάσισε να δεχθεί όταν είδε «τη δημοκρατία μας να διαλύεται και τις ζωές των ανθρώπων να καταρρέουν εξαιτίας των πολιτικών του θείου μου».

Σε ένα καθηλωτικό απόσπασμα, η Μέρι Τραμπ περιγράφει πώς πήρε «19 κουτιά» με οικονομικές πληροφορίες από την εταιρεία Farrell Fritz και τα παρέδωσε στους ρεπόρτερ. «Τρεις δημοσιογράφοι με περίμεναν. Όταν τους έδειξα τα κουτιά, άρχισαν οι αγκαλιές. Ένιωσα τη μεγαλύτερη ευτυχία των τελευταίων μηνών».

Η γνωριμία με τη Μελάνια

Στη γιορτή για την ημέρα του πατέρα, στον Trump Tower το 1998, όταν ο Τραμπ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Μέιπλς, η Μέρι συνάντησε τη νέα σύντροφο του θείου της που τότε ήταν γνωστή ως Μελάνια Κνάους.

Όταν εντυπωσιάστηκε επειδή ήταν σιωπηλή, ο θείος της, Ρόμπερτ Τραμπ, της είπε ότι η Μελάνια, μοντέλο από τη Σλοβενία τότε, δεν μιλούσε όχι επειδή τα αγγλικά της δεν ήταν καλά, αλλά επειδή «ξέρει για τι είναι εδώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, γράφει η Μέρι, είπε στην Μελάνια πώς προσέλαβε την ανιψιά του για να γράψει το «The Art of the Comeback», επειδή είχε τη δική της «ιστορία εξιλέωσης». «Παράτησες το κολέγιο, σωστά;», τη ρώτησε ο θείος της και συμπλήρωσε «Ήταν πραγματικά άσχημα για λίγο, μετά άρχισε να παίρνει ναρκωτικά». Η Μέρι Τραμπ το αρνήθηκε, αλλά γράφει ότι καταλαβαίνει τώρα ότι ο θείος της «λάτρευε τις ιστορίες για τις ιστορίες επανόδου», όπως και ότι «πιθανότατα πίστευε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα».

Τα δύσκολα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα της οικογένειας Τραμπ ήταν γεμάτα ένταση, λέει η Μέρι Τραμπ, μεταξύ άλλων με τον Ντόναλντ και τον Ρόμπερτ να κατσαδιάζουν τη μητέρα τους γιατί μαγείρευε μοσχάρι και όχι γαλοπούλα.

Η ανιψιά κάνει αναφορά και στα δώρα που δεχόταν από τον θείο της. Μια χρονιά, όταν ήταν ακόμη παντρεμένος με την Ιβάνα Τραμπ, της χάρισαν ένα χρυσό παπούτσι, που είχε καραμέλες.

Στα 12 της, το χριστουγεννιάτικο δώρο που έλαβε από το ζευγάρι ήταν ένα πακέτο εσωρούχων των 12 δολαρίων, ενώ στον αδελφό της είχαν χαρίσει ένα προ διετίας ημερολόγιο. Αργότερα, το δώρο από τον θείο της ήταν ένα καλάθι, που «προφανώς του είχαν κάνει δώρο», το οποίο περιείχε ελιές και σαλάμι, αλλά ένα αντικείμενο είχε εμφανώς αφαιρεθεί, «πιθανότατα χαβιάρι», σύμφωνα με ένα από τα ξαδέλφια της.

Ο γάμος της Ιβάνκα

Το 2009 η Μέρι Τραμπ πήγε στον γάμο της ξαδέλφης της, Ιβάνκα Τραμπ, με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο πατέρας του γαμπρού, Τσαρλς, έβγαλε ομιλία στην οποία ανέφερε ότι η Ιβάνκα έγινε άξια για να μπει στην οικογένειά του επειδή ασπάστηκε τον ιουδαϊσμό. «Με δεδομένο ότι ο Τσαρλς έχει καταδικαστεί επειδή προσέλαβε ιερόδουλη για να αποπλανήσει τον γαμπρό του, καταγράφοντας την επαφή τους και στέλνοντάς τη μετά στην αδελφή του, στο πάρτι αρραβώνων του ανιψιού του, βρήκα το πατρονάρισμά του ελαφρώς απαράδεκτο», γράφει η Μέρι Τραμπ.

Με πληροφορίες από Guardian, Politico