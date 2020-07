Banksy: Ένα νέο έργο του καλλιτέχνη για τον κορωνοϊό εμφανίστηκε στο μετρό του Λονδίνου

Ο Banksy «επέστρεψε» στο μετρό του Λονδίνου με ένα έργο που ενθαρρύνει τους επιβάτες να φορούν μάσκα για τον κορωνοϊό.

Σε βίντεο στον λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram φαίνεται ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης, μεταμφιεσμένος ως επαγγελματίας καθαριστής.





Η Transport for London (TfL) δήλωσε ότι το έργο αφαιρέθηκε «πριν από μερικές ημέρες» σύμφωνα με την «αυστηρή πολιτική κατά των γκράφιτι». Το έργο, που ονομάζεται If You Don't Mask, You Don't Get, δείχνει αρουραίους σε πόζες «εμπνευσμένες από την πανδημία» να φορούν μάσκες προσώπου.

Ένα τρωκτικό φαίνεται να φτερνίζεται, ενώ ένα άλλο φαίνεται να βάζει αντισηπτικό. Το όνομα του καλλιτέχνη μάλιστα γράφτηκε στην πόρτα του οδηγού του μετρό. «Θα θέλαμε να προσφέρουμε στον Banksy την ευκαιρία να περάσει το μήνυμά για τους επιβάτες μας σε πιο κατάλληλη τοποθεσία» δήλωσε ωστόσο εκπρόσωπος της Transport for London.

Σημειώνεται ότι όλοι οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς στο Λονδίνο πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου.

Με πληροφορίες από BBC