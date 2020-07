«Αντι-Νavtex» της Τουρκίας για ασκήσεις νότια του Καστελόριζου

Η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση νέας αντι-Navtex για περιοχή νοτίως του Καστελόριζου.

Ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας της Τουρκίας, εξέδωσε NAVTEX για εκτόξευση πυραύλων νοτιοανατολικά του Καστελόριζου.

Ουσιαστικά πρόκειται για αντι-Navtex σχετικά με άσκηση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είχε ζητήσει και λάβει άδεια από την Κύπρο. Η Τουρκία εξέδωσε anti-Navtex, ισχυριζόμενη επί της ουσίας ότι αυτή δίνει άδεια και όχι η Κύπρος.

Η περιοχή δεσμεύεται από τις 06:00 το πρωί της 18ης Αυγούστου μέχρι τις 15:00.

Η νέα τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0982/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-07-2020 15:13)

TURNHOS N/W : 0982/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N - 030 00.00 E

35 37.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.

Αμετάβλητη η κατάσταση στο Αιγαίο- Κρίσιμη η σημερινή ημέρα

Σε επιφυλακή για τέταρτη ημέρα σήμερα παραμένουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μετά την έκδοση τουρκικής NAVTEX για «σεισμικές έρευνες» νότια του Καστελόριζου την Τρίτη και την ύποπτη κινητικότητα.

Η κινητικότητα 18 τουρκικών πολεμικών πλοίων με γενική κατεύθυνση προς Καστελόριζο, στις 21 Ιουλίου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Αθήνας, με αποτέλεσμα την εσπευσμένη επιστροφή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ από την Κύπρο, την ανάκληση αδειών πληρωμάτων και την αυξημένη επιφυλακή του 85% του ελληνικού στόλου.

Περίπου 25 τουρκικά πολεμικά πλοία εμφανίζονται να κινούνται σε δύο ομάδες. Ο πρώτος στολίσκος αποτελείται από περισσότερα από 15 πλοία που απέπλευσαν από τη ναυτική βάση του Αξάζ, ενώ η δεύτερη ομάδα από περίπου 10 πλοία, που βγήκαν από τον κόλπο της Σμύρνης, ενώ σύμφωνα με την τουρκική Yeni Safak εκτός από πολεμικά πλοία επιστρατεύτηκαν επίσης τουρκικά drones, τα οποία κάνουν αναγνωριστικές πτήσεις.

Κύκλοι του Πενταγώνου θεωρούν κρίσιμη ημέρα την σημερινή Παρασκευή, που είναι προγραμματισμένο να ψαλεί και η πρώτη προσευχή στο τέως μουσείο, νυν τζαμί της Αγίας Σοφίας.