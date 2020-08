Μέγκαν Μαρκλ: Σπάει (ξανά) το πρωτόκολλο και καλεί τους Αμερικανούς ψηφοφόρους σε «αλλαγή»

H Μέγκαν Μάρκλ σπάει το πρωτόκολλο που θέλει τους γαλαζοαίματους να απέχουν από πολιτικά σχόλια και κάλεσε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να κάνουν την «αλλαγή» σε αυτές τις προεδρικές εκλογές.

Τα σχόλιά της έγιναν στο πλαίσιο της ψηφιακής «εγγραφής ψηφοφόρων» που διοργανώθηκε από το When We All Vote, μια ομάδα προσέγγισης υπό την προεδρία της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα, του ηθοποιού Τομ Χανκς και άλλων διασημοτήτων για την αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές.

«Όλοι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται φέτος. Το ξέρω ότι όλοι το γνωρίζετε σίγουρα. Είστε εξίσου κινητοποιημένοι και ενεργοποιημένοι για την αλλαγή που όλοι χρειαζόμαστε και αξίζουμε» είπε η Μέγκαν Μαρκλ.

«Ψηφίζουμε για να τιμήσουμε αυτούς που ήρθαν πριν από εμάς και για να προστατέψουμε εκείνους που θα ακολουθήσουν μετά από εμάς. Γιατί αυτή είναι η κοινωνία μας και αυτό ακριβώς αφορά αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε.

Η δούκισσα του Σάσεξ δεν κατονόμασε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ούτε μίλησε ανοιχτά για στήριξη στον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, η Μαρκλ είχε κάνει μία ακόμα δημόσια παρέμβαση τον Ιούνιο μετά το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, μιλώντας για τις δικές της αναμνήσεις για τον ρατσισμό, που δέχτηκε ως παιδί μιγάδων, μεγαλώνοντας στο Λος Άντζελες.

