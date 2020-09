Πέθανε ο ηθοποιός Κέβιν Ντόμπσον

Ο ηθοποιός Κέβιν Ντόμπσον, πρωταγωνιστής σε δύο ιστορικές σειρές του CBS, Κότζακ και Knots Landing, πέθανε χθες από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 77 ετών.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε σε ανάρτηση στο Facebook από το Συμβούλιο των Ηνωμένων Βετεράνων της κομητείας San Joaquin, του οποίου ο Ντόμπσον διετέλεσε πρόεδρος.

Γεννημένος στις 18 Μαρτίου 1943 στο Τζάκσον Χάιτς της Νέας Υόρκης, ο Κέβιν εργάστηκε ως προπονητής, ψήστης και μαέστρος στο Long Island Railroad αλλά και ως σερβιτόρος για λίγα χρόνια, προτού αποφασίσει να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού.

Μετά από μερικές πρώτες εμφανίσεις, ο Ντόμπσον ξεχώρισε το 1971, στην ταινία του Άλαν Τζ. Πάκουλα που χάρισε το πρώτο Όσκαρ στην Τζέιν Φόντα, το Klute. Μετά από εμφανίσεις στα δράματα The Mod Squad, Emergency! και Cannon, ο Ντόμπσον υπέγραψε συμβόλαιο με τη Universal Studios το 1972.

Ένα χρόνο μετά ξεκινά η πενταετής θητεία του ως βοηθός εισαγγελέα Μπόμπι Κρόκερ απέναντι από τον Τέλι Σαβάλας στο Κότζακ, μέχρι και το 1978.

Όταν ο Ντον Μάρεϊ εγκατέλειψε πρόωρα το CBS στο spinoff του «Ντάλας», Knots Landing το 1982, ο Ντόμπσον ανέλαβε τον ρόλο του M. Patrick (Mack) McKenzie για 11 σεζόν, μέχρι το 1993.

Ο Ντόμπσον κέρδισε πέντε βραβεία Soap Opera Digest για τη δουλειά του στο Knots Landing, και αργότερα επέστρεψε το 1997 στις μίνι εκδοχές Knots Landing: Back to the Cul-de-Sac και το 2005 για την ειδική επανένωση του Knots Landing Reunion: Together Again.

Οι ρόλοι του στον κινηματογράφο περιελάμβαναν το «All Night Long» το 1981 απέναντι από την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και το «1408» το 2007 με τους Τζον Κιούζακ και Σάμιουελ Τζάκσον.

Ήταν παντρεμένος 52 χρόνια με τη σύζυγό του Σούζαν και είχαν τρία παιδιά, την Μαράια, τον Πάτρικ και τον Σον.

