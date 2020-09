Τουρκία: Η Άγκυρα ζητά με αντί-NAVTEX την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου

Αντι-Navtex από τον Σταθμό της Σμύρνης, με την οποία ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση της νήσου Λήμνου εξέδωσε η Τουρκία.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η τουρκική αντι-Navtex, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη ναυτική οδηγία για τη Χίο, παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Σημειώνεται ότι η τουρκική κυβέρνηση και δη ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέτει συνεχώς το τελευταίο διάστημα θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.

Η Αντι-Navtex:

TURNHOS N/W : 1185/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 16:35)TURNHOS N/W : 1185/20

AEGEAN SEA

1. LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20.

Ενδεικτικό της στάσης της Τουρκίας είναι ότι χτες ο κ. Ερντογάν δήλωδε: «Όσοι προσπαθούσαν να αγνοήσουν την Τουρκία, να επιβάλλουν τις θέσεις τους και τους χάρτες τους στην Ανατολική Μεσόγειο, προσεγγίζουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας

Την ίδια ώρα, ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές σύμφωνα τα τα όσα ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών: Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν τη διεξαγωγή του 61ου γύρου Διερευνητικών Επαφών, στην Κωνσταντινούπολη, προσεχώς.