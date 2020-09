Πέθανε η τραγουδίστρια και ακτιβίστρια Helen Reddy - Η φωνή του φεμινιστικού ύμνου

Η Helen Reddy, η Αυστραλιανή τραγουδίστρια και ακτιβίστρια, που ερμήνευσε τον φεμινιστικό ύμνο, «I Am Woman», πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς της στο Facebook, πέθανε την Τρίτη στο Λος Άντζελες.

Τα παιδιά της Traci Donat και Jordan Sommers την περιέγραψαν ως «υπέροχη μητέρα, γιαγιά και πραγματικά τρομερή γυναίκα».

«Οι καρδιές μας έσπασαν. Αλλά αισθανόμαστε αγαλλίαση γνωρίζοντας ότι η φωνή της θα ζήσει για πάντα».

Η Reddy, που έπασχε από τη νόσο του Addison και διαγνώστηκε με άνοια το 2015, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της σε έναν οίκο φροντίδας ηλικιωμένων για διάσημους στο Λος Άντζελες.

Είχε μια σειρά από ποπ και ροκ επιτυχίες τη δεκαετία του 1970, αλλά έγινε πιο γνωστή για τον ύμνο του 1972, «I Am Woman» που έγινε το έμβλημα του γυναικείου κινήματος.

Συνέχισε να πουλά εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και για δύο χρόνια υπήρξε στην κορυφή της λίστας με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες που είχαν τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως.

Λαμβάνοντας το βραβείο Grammy το 1973 για την καλύτερη γυναίκα τραγουδίστρια, η Reddy ευχαρίστησε το «Θεό γιατί κάνει τα πάντα δυνατά».

Γεννημένη στη Μελβούρνη το 1941, μεγάλωσε σε μια οικογένεια με γονείς ηθοποιούς και ξεκίνησε τις εμφανίσεις της από νεαρή ηλικία.

Αφού κέρδισε ένα διαγωνισμό ταλέντων στην Αυστραλία, το βραβείο της την οδήγησε στη Νέα Υόρκη στη δεκαετία του 1960 για μία ηχογράφηση.

Αυτό δεν την οδήγησε σε κάποια επιτυχία αλλά εκείνη αποφάσισε να παραμείνει στις ΗΠΑ και αργότερα υπέγραψε με την Capitol Records.



Η πρώτη της επιτυχία ήρθε με το «I Don't Know How to Love Him» και ακολούθησαν τα Crazy Love, Delta Dawn και Angie Baby.

Ωστόσο, η καθιέρωση ήρθε με το «I Am Woman» το οποίο έγινε το καθοριστικό τραγούδι για μια γενιά γυναικών.

Η Reddy είπε ότι είχε γράψει τους στίχους προσπαθώντας να βρει τραγούδια που αντικατοπτρίζουν την υπερηφάνεια της ως γυναίκα.



Παρουσίασε τη δική της εκπομπή στην τηλεόραση του NBC το 1973 και ένα χρόνο αργότερα της απονεμήθηκε το διό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Αργότερα στην καριέρα της εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες και μιούζικαλ.

Η ηθοποιός Jamie Lee Curtis, την αποχαιρέτισε με ένα απόσπασμα της Reddy που τραγουδά τον ύμνο της, σε μια διαδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας στο Λος Άντζελες το 2017, στο πλαίσιο των παγκόσμιων συγκεντρώσεων κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες του BBC