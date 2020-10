Βρετανός επέστρεψε σε βιβλιοθήκη τα βιβλία που είχε δανειστεί πριν 48 χρόνια

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ» σκέφτηκε ένας Βρετανός από το Χάμσαϊρ της Αγγλίας, που αποφάσισε να επιστρέψει στη βιβλιοθήκη της περιοχής δύο τόμους που είχε δανειστεί «για λίγες μόνο ημέρες» το 1972.

Οι υπάλληλοι που δάνεισαν ανυποψίαστοι τα βιβλία στον μικρό Άντι έχουν συνταξιοδοτηθεί, και κανείς από τους υπαλλήλους δεν περίμενε, μετά από μισό αιώνα, την επιστροφής τους. Ωστόσο το παλιό και άφαντο μέχρι πρόσφατα μέλος της βιβλιοθήκης ταχυδρόμησε το "Learning With Colour Architecture: The Great Art of Building" του Trewin Copplestone και το "The Railway Series No 22: Small Railway Engines" του Rev W. Awdry, μαζί με ένα σημείωμα στο οποίο ζητούσε συγγνώμη για την καθυστέρηση.

Στο γράμμα του, που υπέγραφε μόνο με το μικρό του όνομα, απολογήθηκε εξηγώντας ότι κράτησε τα βιβλία όταν, ως παιδί, μετακόμισε με τους γονείς του από το Μπάζινστοουκ. «Σας παρακαλώ δεχτείτε την συγγνώμη μου για την καθυστερημένη επιστροφή τους».

Το κομητειακό Συμβούλιο του Χάμσαϊρ απάντησε πως εκτιμά την κίνηση του Άντι και δεν σκοπεύει να του επιβάλει πρόστιμο για την καθυστέρηση. Αν ωστόσο αποφάσιζαν να τον χρεώσουν για κάθε ημέρα καθυστέρησης, θα έπρεπε να πληρώσει περίπου 8.000 λίρες.

Ο Άντι ίσως ευνοήθηκε και από την συγκυρία της πανδημίας, αφού εξαιτίας του κορωνοϊού όλα τα πρόστιμα για καθυστερημένα βιβλία έχουν «παγώσει».

Με πληροφορίες από Independent