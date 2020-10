Τα σινεμά έχουν πληγεί όσο λίγοι κλάδοι από την πανδημία αλλά η αλυσίδα AMC στις ΗΠΑ βρήκε μια ευφάνταστη λύση για να αντέξει οικονομικά, νοικιάζοντας ολόκληρες κινηματογραφικές αίθουσες σε μικρές παρέες.

Οι τιμές ξεκινούν από 99 δολάρια ανά προβολή, με μέγιστο αριθμό θεατών τα 20 άτομα που, αν μαζευτούν, θα πληρώσουν μόλις 5 δολάρια έκαστος - λιγότερα δηλαδή και από ένα εισιτήριο στις εποχές προ πανδημίας.

Ανάλογα με την ταινία και το φαγητό που μπορούν να παραγγείλουν από την κουζίνα του σινεμά, οι τιμές μπορεί να αγγίξουν μέχρι και τα 349 δολάρια για μία βραδιά, στην πιο πολυτελή εκδοχή της υπηρεσίας.

Μεγάλη ποικιλία ταινιών

Τα AMC, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων στον κόσμο, κατέγραψαν πτώση 22% στα έσοδα το β' τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς (941.5 εκατομμύρια δολάρια έναντι 1,2 δισεκατομμυρίων το 2019). Και μπορεί αυτά τα χρήματα να ακούγονται πολλά, ωστόσο σύμφωνα με το CNN, η εταιρεία κινδυνεύει να χρεοκοπήσει έως το τέλος της χρονιάς λόγω των υψηλότατων πάγιων εξόδων.

Το Χόλιγουντ καθυστερεί πρεμιέρες μεγάλων παραγωγών όπως το Wonder Woman 1984 της Warner Bros και το τελευταίο φιλμ Τζειμς Μποντ "No Time to Die".

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι φίλοι του σινεμά καταφεύγουν πλέον στις διαδικτυακές πλατφόρμες που αθροιστικά καταγράφουν αύξηση 60% στην χρήση από παλιούς και νέους συνδρομητές, σύμφωνα με την εταιρεία Nielsen.

Η ενοικίαση αιθουσών της αλυσίδας ισχύει για όλες τις ΗΠΑ με εξαίρεση τη Νέα Υόρκη και την Αλάσκα.