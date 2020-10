Η Nike καλεί τους Αμερικανούς να ψηφίσουν στις εκλογές με ένα πρωτότυπο σποτ

Η Nike κυκλοφόρησε μια νέα διαφήμιση με τίτλο «You Can't Stop Our Voice» για να ενθαρρύνει του Αμερικανούς να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές.

Η αμερόληπτη καμπάνια, καθώς δεν παίρνει θέση υπέρ κανενός από τους δυο υποψηφίους Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, προωθεί την ιδέα πως δεν χρειάζεται να είναι κανείς σταρ του αθλητισμού προκειμένου να «επηρεάσει» τον κόσμο.

Στο διαφημιστικό σποτ ακούγεται η φωνή της ηθοποιού Ρετζίνα Κινγκ ενώ εμφανίζονται διάσημοι αθλητές, ανάμεσά τους οι ΛεΜπρον Τζέιμς, Ναόμι Οσάκα, Οντέλ Μπέκαμ, Σου Μπερντ, Τζα Μοράντ και Τιμ Άντερσον.

Η εταιρία συνεργάστηκε με τρεις ακομμάτιστους οργανισμούς -Time to Vote, Rock the Vote, και When We All Vote- για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την σημασία της ψήφου τη φετινή χρονιά.

Δείτε την καινούργια διαφήμιση:

Με πληροφορίες από Design Taxi