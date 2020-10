Όταν χλεύασαν την φωτογραφία του Μπάιντεν με τον γιο του, το ίντερνετ πλημμύρισε με τρυφερές εικόνες

Όταν ο δεξιός σχολιαστής και τηλεπαρουσιαστής Τζον Καρντίλο εξέφρασε την δυσφορία του για μια φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν να φιλά τον γιο του, το ίντερνετ απάντησε με τον πιο όμορφο τρόπο.

Η φωτογραφία δείχνει τον Μπάιντεν να κρατά τον μικρότερο γιο του, τον 50χρονο Χάντερ, και να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο. Βλέποντας το ασπρόμαυρο πορτρέτο, ο Καρντίλο έγραψε στο Twitter, ρωτώντας τους 270.000 followers του: «Σας φαίνεται μια πρέπουσα διάδραση πατέρα-γιου». Και συνέχισε με δεύτερο tweet, λέγοντας: «Καλημέρα σε όλους εκτός από τους ανατριχιαστικούς Μπάιντεν και τις ανατριχιαστικά στημένες φωτογραφίες τους».

Η απάντηση της Λιζ Πλανκ, μια Καναδής δημοσιογράφου με έδρα τις ΗΠΑ και συγγραφέα του «For the Love of Men: From Toxic To A More Mindful Representation», αποφάσισε τότε να απευθύνει κάλεσμα στους άντρες καλώντας τους να «απαντήσουν με μια φωτογραφία του μπαμπά τους να τους αγκαλιάζει».

Και δεκάδες χρήστες του ίντερνετ ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμα.

«Πέθανε πριν από 4 χρόνια και ήταν για μένα πρωταθλητής αλλά και η ανάρρωση από τον εθισμό μου στα οπιοειδή», έγραψε κάποιος χρήστης, με άλλον να σχολιάζει: «Ο Πατέρας μου πέθανε πριν από πολύ καιρό. Αγκαλιαζόμασταν πολύ συχνά και φιλιόμασταν στο μάγουλο. Μακάρι να μπορούσα να τον αγκαλιάσω ξανά...».

«Ο μπαμπάς μου λίγο πριν πεθάνει μαζί με τον αδερφό μου. Μακάρι να είχα έναν από τους δυο μαζί μου», σημείωσε κάποιος άλλος.

«Πάντα μου έλεγε αντίο με ένα φιλί και σ' αγαπώ. Μου λείπει τρομερά αλλά τα μαθήματά του θα μείνουν για πάντα μαζί μου καθώς προσπαθώ να είμαι καλός μπαμπάς», έγραψε στη δική του φωτογραφία ένας άλλος.

Κάποιος άλλος σχολίασε πώς οι άντρες στην οικογένειά του αποτινάζουν σταδιακά τα στερεότυπα αρρενωπότητας, από τη μια γενιά στην άλλη.

Ο χλευασμός αντρών επειδή δείχνουν τρυφερότητα απέναντι στους γιους τους παραπέμπει πλέον σε τοξική αρρενωπότητα, αλλά η συγκινητική ανταπόκριση στο συγκεκριμένο κάλεσμα αποδεικνύει ξεκάθαρα πως τα αγόρια αναπτύσσονται όμορφα όταν οι μπαμπάδες τούς δείχνουν αγάπη- είναι πιο ευτυχισμένα και προσγειωμένα.

Όπως εξηγεί ο Τζεφ Περέρα στην καναδική HuffPost, αν οι άντρες δυσκολεύονται να δείξουν τα συναισθήματά τους, ειδικά απέναντι σε άλλους άντρες, θα πρέπει να «ξεκινήσουν με λέξεις, μετά να συνεχίσουν με πράξεις για να εκφράσουν την αγάπη τους».

«Τι θα λέγατε για μια κανονική αγκαλιά αντί για εκείνη τύπου "bro"; Τι θα λέγατε να πείτε στον κολλητό σας ότι πρέπει να μιλήσετε; Και να μην αλλάζετε θέμα όταν ο φίλος σας προσπαθεί να σας ανοιχτεί;», σημειώνει.

Η αγκαλιά ανάμεσα σε ένα γονιό με το παιδί του δεν θα έπρεπε να είναι αμφιλεγόμενη. Μια αγκαλιά δείχνει αγάπη και όταν ένας μπαμπάς δείχνει τρυφερότητα στον γιο του, βάζει με αυτόν τον τρόπο τις βάσεις να μεγαλώσουν τα αγόρια και να γίνουν τρυφεροί, περιποιητικοί άντρες που εκφράζουν τα συναισθήματά τους.