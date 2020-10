Πέθανε από κορωνοϊό ο κωμικός Bobby Ball

Πέθανε, αφού διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό ο κωμικός Bobby Ball.

O Ball, του κωμικού διδύμου Cannon and Ball, πέθανε στην ηλικία των 76 ετών, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του.

Πρωταγωνίστησε σε πολλές κωμικές σειρές, όπως το Not Going Out, το Last of the Summer Wine, το Benidorm και το Heartbeat.

Ο συνεργάτης και φίλος του Tommy Cannon έγραψε «Rock on, φίλε μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, είμαι συντετριμμένος».

Η σύζυγος του Ball, Yvonne ανέφερε ότι «Θα μου λείπει πάντα, ήταν τόσο χαρούμενος, γεμάτος διασκέδαση και άτακτος».

Ο μάνατζέρ του έκανε λόγο για «Μεγάλη απώλεια». Ο Phil Dale ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του με «μεγάλη προσωπική θλίψη» λέγοντας ότι ο κωμικός ηθοποιός πέθανε στο νοσοκομείο Blackpool Victoria την Τετάρτη το απόγευμα.

«Αρχικά θεωρήθηκε ότι έπασχε από λοίμωξη στο στήθος, αλλά το τεστ τον έδειξε θετικό στον κορωνοϊό» ανέφερε σε δήλωσή του.

«Η σύζυγός του Yvonne είπε ότι το νοσοκομείο και το προσωπικό δεν θα μπορούσαν να είναι πιο υπέροχα, καθώς ήταν εξαιρετικοί στη φροντίδα του και έκαναν ό, τι ήταν καλύτερο δυνατό για αυτόν».

Πρόσθεσε ότι η σύζυγος του Ball τόνισε την ανάγκη τους για προστασία της ιδιωτικής ζωής αυτή τη στιγμή κάτι που πρέπει να είναι προτεραιότητα και διευκρίνισε πως δεν θα γίνουν περαιτέρω ανακοινώσεις ή δηλώσεις.

Ο Ball πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην κωμωδία του Lee Mack με τίτλο Not Going Out, μια από τις πιο μακροχρόνιες και επιτυχημένες κωμικές σειρές του BBC.

Ο Ball εμφανίστηκε σε 18 επεισόδια από το 2009 έως το 2019.

Ο κωμικός Jason Manford ήταν μεταξύ εκείνων που τον αποχαιρέτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τόσο ξεκαρδιστικό άνθρωπο».





Ο Ball γεννήθηκε στο Όλνταμ, στο Λανκασάιρ στις 28 Ιανουαρίου 1944. Συναντήθηκε με τον κωμικό παρτενέρ του Tommy Cannon ενώ εργαζόταν σε εργοστάσιο ως οξυγονοκολλητής.

Το δίδυμο Cannon and Ball - των οποίων τα αληθινά ονόματα είναι Thomas Derbyshire και Robert Harper - ξεκίνησαν να εμφανίζονται σε καμπαρέ στα βόρεια της Αγγλίας.

Μιλώντας στον Independent το 2006, ο Cannon υπενθύμισε πώς τους δόθηκε η ευκαιρία όταν τους είδε ο διευθυντής προγράμματος της LWT, Michael Grade.

«Δώστε σε αυτά τα δύο παιδιά το δικό τους σόου», θυμήθηκε ο Cannon.

Το Cannon and Ball Show ξεκίνησε το 1979 και προβαλλόταν Σάββατο βράδυ. Διήρκεσε 11 σεζόν και ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές της εποχής της, με σταθερά υψηλή τηλεθέαση.

Το 1982, το δίδυμο έκανε μια αστυνομική κωμωδία με τίτλο The Boys In Blue.

Ο Ball δημιούργησε επίσης την παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων του BBC Juniper Jungle, η οποία προβλήθηκε το 1992.

Οι Cannon and Ball εμφανίστηκαν μαζί στο I'm A Celebrity ... Get Me Out Out Here! το 2005. Τα τελευταία του χρόνια, ο Ball εμφανίστηκε σε πολλές κωμικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Mount Pleasant και The Cockfields.

Με πληροφορίες του BBC