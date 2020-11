Τα Burger King ζητούν από τους Γάλλους να τρώνε και στα McDonalds - Αλληλεγγύη στο γενικό lockdown

Για χρόνια τα Burger King είχαν αναγάγει σε επιστήμη την αρνητική διαφήμιση για τα McDonald's αλλά εν μέσω γενικού lockdown στη Γαλλία, έστειλαν μήνυμα «αλληλεγγύης» για τους χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης.

«Για μία φορά, δεν αστειευόμαστε», γράφουν τα Burger King στον επίσημο, γαλλικό λογαριασμό τους στο Twitter.

«Παραγγείλετε από τα MacDonalds. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα σας το ζητούσαμε αυτό. Όπως δεν περιμέναμε ότι θα σας ενθαρρύναμε να παραγγείλετε από τα KFC, τα Quick, τα O'Tacos, την Domino's Pizza, τα Subway [...] η οποιαδήποτε άλλη αλυσίδα γρήγορου ή όχι και τόσο γρήγορου φαγητού - και είναι τόσες πολλές για να τις αναφέρουμε όλες εδώ [...] Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα σας ζητούσαμε να το κάνετε αυτό, αλλά τα εστιατόρια που απασχολούν χιλιάδες υπαλλήλων χρειάζονται την υποστήριξή σας αυτή τη στιγμή», σημειώνουν οι διαχειριστές της επίσημης σελίδας.

«Οπότε αν θέλετε να βοηθήσετε, συνεχίστε να τρώτε νόστιμα γεύματα με παραγγελίες delivery, take away ή drive through. Το να παραγγείλετε ένα Whopper είναι το καλύτερο, αλλά και η παραγγελία ενός Big Mac δεν είναι και τόσο κακό».

Τα νέα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως την 1η Δεκεμβρίου στη Γαλλία, ενώ η κατάσταση θα επανεξετάζεται κάθε 15 ημέρες σε ό,τι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων. Το lockdown θα αρθεί μόνο όταν τα ημερήσια κρούσματα μειωθούν κάτω από τα 5.000, έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, αν και πολλοί ειδικοί έσπευσαν να σχολιάσουν πως κάτι τέτοια είναι μάλλον αδύνατο να επιτευχθεί μέσα σε έναν μήνα.