Τα 4 βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς για αυτή την περίοδο

Βιβλία για τον ρατσισμό, την πανδημία, τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η συνεργασία πολλών πλευρών για μία ασθένεια, αλλά και για τον Ουίνστον Τσόρτσιλ προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς.

Ο συνιδρυτής της Microsoft πρότεινε τέσσερα βιβλία, όταν του ζητήθηκε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε πρόσφατα στον Λόιντ Μάινορ, πρύτανη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Τα βιβλία που πρότεινε ο Γκέιτς:

«The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness», της Μισέλ Αλεξάντερ

«Υπάρχουν πολλά βιβλία για τη φυλετική αδικία που ίσως θα έπρεπε να είχα διαβάσει περισσότερο στο παρελθόν», είπε ο Γκέιτς. Το βιβλίο του 2010 αφορά τον ρατσισμό, την ποινική δικαιοσύνη και τις μαζικές φυλακίσεις. Ο Γκέιτς το πρότεινε για «να σκεφτούμε πώς άλλοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το σύστημα δικαιοσύνης».

«Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever», της Μιγιάλ Τριβέντι

Αυτό το βιβλίο για την κυστική ίνωση «είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα στο οποίο εξαιρετικοί ερευνητές σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μια εταιρεία και δωρητές ενώθηκαν για να πετύχουν κάτι που δεν ήταν καν ξεκάθαρο ότι μπορούσε να συμβεί», ανέφερε ο Μπιλ Γκέιτς.

Το βιβλίο εξιστορεί πώς ανακαλύφθηκε η ασθένεια και αναπτύχθηκαν θεραπείες, μέσα από τη ματιά ασθενών, γιατρών και φιλάνθρωπων. «Υπάρχουν πολλές υπέροχες ιστορίες σε αυτό», είπε ο Γκέιτς.

«The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz», του Έρικ Λάρσον

Ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρθηκε σε αυτό το βιβλίο για τον Ουίνστον Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σημειώνοντας ότι δείχνει «έναν ηγέτη που δεχόταν μεγάλη πίεση και αμφιβολία». «Παρότι μπορεί να αποκτήσουμε εμμονή με τα πολιτικά θέματα, βοηθά πολύ να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να διαβάσουμε προσεγμένα βιβλία», σημείωσε ο Γκέιτς.

«Ten Lessons for a Post-Pandemic World», του Φαρίντ Ζακαρία

Τέλος, ο Μπιλ Γκέιτς ανέφερε αυτό το βιβλίο που άρχισε να διαβάζει πρόσφατα, σημειώνοντας είναι είναι «πολλά υποσχόμενο». Το βιβλίο του Ζακαρία- συγγραφέας και παρουσιαστής εκπομπής στο CNN- κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα και αφορά το πώς η πανδημία άλλαξε τον κόσμο.

Με πληροφορίες από CNBC