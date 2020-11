Εκλογές ΗΠΑ: To facebook διέγραψε ομάδα υποστηρικτών του Τραμπ - Καλούσε για «στρατιώτες στο πεδίο»

Το Facebook διέγραψε σήμερα το βράδυ μια σελίδα που δημιούργησαν υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ομάδα συγκέντρωσε πάνω από 365.000 μέλη σε μια μόλις μέρα, και στην οποία προωθούνταν ψευδείς ισχυρισμοί για τις αμερικανικές εκλογές της Τρίτης, με βίαιη ρητορική και καλέσματα για διαδηλώσεις με τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι οι Δημοκρατικοί κλέβουν τις εκλογές.

Την ομάδα "Stop the Steal" (Σταματήστε την Κλοπή), η οποία καλούσε για «στρατιώτες στο πεδίο για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών», διαχειριζόταν η ομάδα δράσης "Trump for Women for America First". Αυτή η ομάδα οργάνωσε διαδηλώσεις ενάντια στα μέτρα κατά της εξάπλωσης της Covid-19 και υποστήριξε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της εναντίον του πρότασης μομφής. Μέχρι να αφαιρεθεί αργά σήμερα, η σελίδα στο facebook προσέθετε 1.000 νέα μέλη κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Αβάσιμοι και έωλοι ισχυρισμοί σχετικά με την ακεραιότητα των αμερικανικών εκλογών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδονται από τον Τραμπ και τους επίσημους λογαριασμούς υψηλόβαθμων και προβεβλημένων Ρεπουμπλικάνων και το hashtag #StopTheSteal κερδίζει δυναμική.

«Σε ευθυγράμμιση με τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αυξημένης έντασης, αφαιρέσαμε την Ομάδα 'Σταματήστε την Κλοπή'», ανέφερε σε ανακοίνωση μια εκπρόσωπος του Facebook Inc. «Η ομάδα δημιουργήθηκε για την απονομιμοποίηση της εκλογικής διαδικασίας και είδαμε ανησυχητικές παρακινήσεις για βία από ορισμένα μέλη της ομάδας», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Το Twitter συνεχίζει να επισημαίνει ως αμφισβητούμενες και πιθανώς παραπλανητικές αναρτήσεις του μεγιστάνα προέδρου της χώρας στην μάχη του να κρατήσει τη θέση του στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα σήμερα η εταιρεία έπραξε το ίδιο σε tweet του Ρεπουμπλικάνου προέδρου που έλεγε: «Όποια ψήφος έφτασε μετά την ημέρα των εκλογών δεν θα μετρηθεί».

Είναι σύνηθες φαινόμενο οι Πολιτείες να μετρούν ψήφους για πολλές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, μετά την ημέρα των εκλογών, για παράδειγμα τις ψήφους των Αμερικανών στρατιωτών που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Πριν το facebook διαγράψει την ομάδα "Stop the Steal", η οποία ισχυρίζεται ότι «οι Δημοκρατικοί συνωμοτούν για να στερήσουν το δικαίωμα ψήφου και να ακυρώσουν τις ψήφους υπέρ των Ρεπουμπλικάνων» οι διαχειριστές της σελίδας έστειλαν mail στα νέα μέλη αυτής παραπέμποντας τους σε μια άλλη σελίδα να εγγραφούν «σε περίπτωση που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λογοκρίνουν αυτήν την ομάδα».

Οι ομάδες στο Facebook συνήθως δημιουργούνται ως φόρουμ χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα, αλλά οργανώσεις παρατηρητών και ερευνητές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι μπορεί αυτές να χρησιμοποιηθούν ως εστίες κομματικής πόλωσης και παραπληροφόρησης.

Μια ανάρτηση που έλαβε πάνω από 1.700 likes στην ομάδα "Stop the Steal" ανέφερε: «Όταν η τυραννία γίνεται νόμος, η εξέγερση γίνεται καθήκον». Το Women for America First δεν απάντησε στο Reuters για να σχολιάσει.

Διαδηλώσεις συνεχίστηκαν σήμερα αφού χθες 200 υποστηρικτές του Τραμπ, μερικοί οπλισμένοι με τουφέκια και περίστροφα, συγκεντρώθηκαν έξω από ένα εκλογικό τμήμα στο Φοίνιξ της Αριζόνα, μετά από αβάσιμες φήμες ότι δεν καταμετρούνται ψηφοδέλτια.

Στο Ντιτρόιτ, αξιωματούχοι εμπόδισαν περίπου 30 άτομα, κυρίως Ρεπουμπλικάνους, να εισέλθουν σε ένα κέντρο καταμέτρησης ψήφων εν μέσω αβάσιμων ισχυρισμών για νοθεία στην καταμέτρηση στο Μίσιγκαν. Ειδικοί αναφέρουν ότι περιπτώσεις νοθείας είναι πολύ σπάνιες στις αμερικανικές εκλογές.





Οι διαχειριστές και οι συντονιστές της ομάδας "Stop the Steal" περιλαμβάνουν την βετεράνο του Κόμματος του Τσαγιού (Tea Party), την Έιμυ Κρέμερ και την κόρη της Κέιλι. Σε tweet της η Έιμυ Κρέμερ είπε: «Η αριστερά προσπαθεί να κλέψει εκλογές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συνεργοί». «Αυτό είναι εξοργιστικό!»

Στην σελίδα "Stop the Steal" επίσης είχαν εγγραφεί μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Λόρενς και ο Ντάστιν Στόκτον, δύο μέλη της ομάδας "We Build the Wall" που είχαν δεχθεί επιδρομή από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον Αύγουστο στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.





Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters