Ουαλία: Πέθανε 58χρονη που τραβούσε φωτογραφίες στο Κάστρου Gwrych και χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα

Μια γυναίκα πέθανε αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο τραβώντας φωτογραφίες του κάστρου όπου γυρίζεται το βρετανικό ριάλιτι, «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!».

Η Sharn Hughes πέθανε σε ηλικία 58 ετών το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την οικογένειά της. Το ατύχημα συνέβη στην στην κεντρική οδό μπροστά από το Κάστρο Gwrych. Η 58χρονη τραβούσε φωτογραφίες του Κάστρου όταν τη χτυ΄πησε διερχόμενο όχημα.

«Η περιέργειά της την οδήγησε να δει τα φώτα στο Κάστρο Gwrych. Κάτι που δυστυχώς, οδήγησε στον πρόωρο τραγικό θάνατό της», δήλωσε η οικογένειά της.

Απευθυνόμενος σε επισκέπτες που μπορεί επίσης να θέλουν να πάνε στην τοποθεσία, όπου γυρίζεται το γνωστό ριάλιτι, για να τραβήξουν κάποια φωτογραφία, η οικογένεια της Hughes σύστησε να «προσέχουν γιατί είναι ένας πολυσύχναστος κεντρικός δρόμος ταχείας κυκλοφορίας».

«Η Sharn ήταν τόσο ανιδιοτελής και χαρούμενη, είχε πολύ θετική στάση απέναντι στη ζωή» ανέφεραν συγκινημένοι οι γονείς της. Πάντως, η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας ζητά μάρτυρες για το ατύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκεται ένα μπλε αυτοκίνητο Volvo A547, ωστόσο ακόμη δεν έχει βρεθεί ο οδηγός.

Με πληροφορίες από independent