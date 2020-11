Μια μεγάλη δημοπρασία του οίκου Sotheby's για τους πληγέντες από την έκρηξη στη Βηρυτό

Στις 4 Αυγούστου τα πανοραμικά παράθυρα ύψους δύο μέτρων του κοσμηματοπωλείου Mukhi Sisters, με θέα στο λιμάνι της Βηρυτού, διαλύθηκαν από τη δύναμη της τεράστιας έκρηξης. Η Meena Mukhi, συνιδρύτρια της επιχείρησης, με τις αδελφές της Maya και Zeenat, βρισκόταν στο κατάστημα τη στιγμή της έκρηξης και ήταν τυχερή που σώθηκε. Εκατοντάδες δεν τα κατάφεραν ενώ χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Θραύσματα από γυαλί έπεσαν πάνω της, καταστρέφοντας ταυτόχρονα τις βιτρίνες των κοσμημάτων με αποτέλεσμα να μη μείνει τίποτα από το κατάστημα. «Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί πλέον», λέει η Meena, «πρέπει να βρούμε ένα εναλλακτικό πλάνο».

Εν τω μεταξύ, δώρισαν ένα χρωματιστό διαμαντένιο σκουλαρίκι, το «Reverie on the Vine», εμπνευσμένο από τα λιβανέζικα ηλιοβασιλέματα, στη δημοπρασία του Sotheby's που πρόκειται να γίνει τον Δεκέμβριο με τίτλο «To Beirut with Love», ως ένα λαμπερό έμβλημα υποστήριξης σε δημιουργούς που υποφέρουν στη Βηρυτό μετά την έκρηξη.

Μπορείτε να αποκτήσετε από ένα ζευγάρι custom-made παπούτσια Christian Louboutin μέχρι ένα τραπέζι Twist Console από τον Hervé van der Straeten έως το αγαπημένο πορτρέτο της Naomi Campbell από τους Rocco Laspata και Charles DeCaro.

Στη δημοπρασία του Sotheby's που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 15 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Creatives for Lebanon και Art for Beirut, έχουν δωρίσει ρούχα, κοσμήματα και αντικείμενα τέχνης πολλοί διάσημοι. Η ηθοποιός Emma Stone δώρισε ένα κεντημένο φόρεμα του Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab, που φορούσε στην τελετή των Όσκαρ το 2015. Επίσης, ο Mick Jagger παραχώρησε το μπουφάν του από την ευρωπαϊκή περιοδεία «No Filter» των Rolling Stones το 2017 και η πρώην Spice Girl Geri Halliwell το κοστούμι που φορούσε στο βίντεο για το ντεμπούτο single του συγκροτήματος «Wannabe».

Κολιέ Bulgari, Moneta

Ο οίκος Bulgari δώρισε το «Monete», ένα χρυσό κολιέ 18 καρατίων το οποίο κοσμεί ένα αρχαίο νόμισμα και είναι κομψό, ευκολοφόρετο αλλά και διαχρονικό. Επίσης προσφέρεται μια σειρά από άλλα εκθαμβωτικά κοσμήματα που έχουν παραχωρήσει μεγάλοι οίκοι όπως ο Dior, ο David Morris και ο Pomellato, καθώς και κομμάτια από ανεξάρτητους σχεδιαστές όπως η Tatiana Verstraeten και η Solange Azagury-Partridge. Πολλοί οίκοι μόδας όπως Giambattista Valli, Prada και Ralph & Russo έχουν δωρίσει συλλεκτικά τους κομμάτια για τη δημοπρασία και ο εικαστικός Damien Hirst έχει συνεισφέρει με ένα χρυσό βραχιόλι «Pill».

Οι επιλογές είναι πολλές και εξαιρετικές. Μπορείτε να αποκτήσετε από ένα ζευγάρι custom-made παπούτσια Christian Louboutin μέχρι ένα τραπέζι Twist Console από τον Hervé van der Straeten έως το αγαπημένο πορτρέτο της Naomi Campbell από τους Rocco Laspata και Charles DeCaro.

Μετά το τέλος της δημοπρασίας τα έσοδα θα μοιραστούν σε πέντε φιλανθρωπικές οργανώσεις: τη Nusaned, την Beit El Baraka και την Baytna Baytak, που είναι κοινοτικοί οργανισμοί για τις οικογένειες που έμειναν άστεγες, την Alfanar, που υποστηρίζει επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις, και το The House of Christmas, το οποίο βοηθά στη διατήρηση και προστασία ιστορικών κτιρίων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. — Ν.Γ.

Damien Hirst, βραχιόλι Pill Bracelet με νεκροκεφαλή από διαμάντια, κίτρινο χρυσό, 2013 (περίπου 8.000-12.000 £).

Hervé Van Der Straeten, Console Twist, (περίπου 12.000-18.000 £).

Bραχιόλι Victoire De Castellane For Dior (περίπου 30.000-50.000 £).

Ralph και Russo κόκκινο και φούξια φόρεμα από μετάξι και σιφόν (περίπου 12.000-14.000 £).