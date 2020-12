Ο πρίγκιπας Χάρι μήνυσε την κυριακάτικη έκδοση της Mail για συκοφαντική δυσφήμηση

Ο πρίγκιπας Χάρι μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμηση τον όμιλο Associated Newspapers, που εκδίδει την κυριακάτικη έκδοση της ταμπλόιντ εφημερίδας, Mail.

Η δικηγορική εταιρεία Schillings, η οποία εκπροσωπεί τον Δούκα του Σάσεξ και τη σύζυγός του Μέγκαν άσκησε αγωγή κατά της Associated Newspapers Limited (ANL) στα τέλη Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το Sky News.

Η μήνυση σχετίζεται με μια ιστορία που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την οποία ο πρίγκιπας φέρεται να μην έχει καμία επαφή με τους πεζοναύτες από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα τον Μάρτιο.

Όταν αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα, ο πρίγκιπας Χάρι παραιτήθηκε επίσης από τους τιμητικούς στρατιωτικούς τίτλους του.

Αυτοί περιελάμβαναν τους ρόλους του ως Γενικός Καπετάνιος των Βασιλικών Ναυτικών, Επίτιμος Διοικητής της Πολεμικής Αεροπορικής Βάσης Χόρινγκτον και Επίτιμος Αρχηγός των Μικρών Πλοίων και Καταδύσεων των Βασιλικών Ναυτικών Διοικητών.

Ο δούκας πέρασε μια δεκαετία υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις και συμμετείχε σε δύο επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν.

Ο Χάρι τον περασμένο μήνα είπε ότι «γεννήθηκε σε μια ζωή καθήκοντος» ενώ στο στρατό είχε «αφοσιωθεί σε μια ζωή υπηρεσίας».

Αναφορές που περιγράφουν την υπόθεση σχετικά με τη μήνυση, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η Δούκισσα του Σάσεξ βρίσκεται ήδη σε νομική διαμάχη με τον όμιλο ANL, η οποία εκδίδει επίσης τις Daily Mail και MailOnline.

Η Mail, σύμφωνα με την μήνυση της Μέγκαν Μαρκλ αναπαρήγαγε τμήματα μιας χειρόγραφης επιστολής που έστειλε η ίδια στον πατέρα της Τόμας, τον Αύγουστο του 2018.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάρι βρίσκεται αντιμέτωπος με εκδότες. Έχει ήδη κάνει μήνυση για τις εφημερίδες του News Group, The Sun και News of the World, αλλά και κατά των εφημερίδων της Mirror Group, εκδότης της Daily Mirror και της κυριακάτικης Mirror, για υπόθεση που φέρεται να περιλαμβάνει χακάρισμα του ιστορικού του τηλεφώνου του πρίγκιπα.

Η κυριακάτικη Mail αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς περί νέας αντιδικίας.

Με πληροφορίες του Sky News