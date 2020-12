Ο καθηγητής του Γέιλ Ν. Χρηστάκης προβλέπει τη ζωή μετά την πανδημία: Σεξουαλικά απελευθερωμένοι, πιο σπάταλοι & άθρησκοι

Ο καθηγητής του Γέιλ και κοινωνικός επιδημιολόγος Νικόλας Χρηστάκης επιχειρεί να προβλέψει τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα μετά την πανδημία.

Ο καθηγητής, εκτιμά πως θα σημειωθεί μια αναστροφή των κοινωνικών τάσεων, όταν παρέλθει ο εφιάλτης της πανδημίας του κορωνοϊού, με περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές, χαλάρωση στον τρόπο που ξοδεύουμε χρήματα, στροφή στα πάρτι με άφθονο σεξ και απομάκρυνση από τη θρησκεία.

Σεξουαλική απελευθέρωση και αχρείαστες δαπάνες για αγορές θα συνθέτουν το «παζλ» της ζωής πολλών ανθρώπων μετά την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Γέιλ.

«Είμαστε πολύ τυχεροί που ο Covid-19 δεν είναι, αναλογικά, τόσο θανατηφόρος όσο άλλες πανδημίες που εξολόθρευαν ολόκληρους πληθυσμούς μέσα σε λίγους μήνες. Ναι, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα, ο κορωνοϊός αυτός σκοτώνει μόλις περί το 1% όσων προσβάλλει», δήλωνε σε πρόσφατη συνέντευξή του στη LiFO.

«Αυτό που κάνει τόσο ο συγκεκριμένος ιός όσο και άλλοι παρεμφερείς είναι να εκμεταλλεύεται τις πλέον μύχιες συμπεριφορές και συνήθειές μας. «Αντιλαμβάνεται» την έμφυτη ανάγκη μας να ερχόμαστε σε άμεση επαφή, να αγγιζόμαστε, να ζούμε μαζί, να κοινωνικοποιούμαστε εν γένει και τις χρησιμοποιεί για τη δική του επώαση, αναπαραγωγή και εξάπλωση. Αν οι άνθρωποι ζούσαμε μοναχικά, όπως κάνουν τα φίδια ας πούμε, δεν θα είχαμε να ανησυχούμε, είμαστε όμως, ευτυχώς ή δυστυχώς, φύσει κοινωνικά όντα! Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι μια επιτυχημένη αντεπίθεση στον ιό προϋποθέτει να θέσουμε προσωρινά σε αναστολή τις μύχιες αυτές ανάγκες, συμπεριφορές και επιθυμίες μας. Είμαστε είδος ιδιαίτερα εφευρετικό, θα μηχανευτούμε άλλους τρόπους να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε, ώσπου να περάσει το κακό.»

Όπως εξηγεί στο βιβλίο του με τίτλο "Apollo's Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live" («Το Βέλος του Απόλλωνα: Η Βαθιά και Διαρκής Επίπτωση του Κορωνοϊού στον Τρόπο Ζωής Μας») o ελληνικής καταγωγής ειδικός κοινωνικής επιδημιολογίας του φημισμένου Αμερικανικού Πανεπιστημίου, που ειδικεύεται στα συμπεριφορικά μοτίβα, η ανθρωπότητα έχει ξαναζήσει μεγάλες πανδημίες – απλά μάς φαίνεται παράξενο γιατί είναι η πρώτη πανδημία που βιώνει η γενιά μας.



«Ο κόσμος μας έχει αλλάξει, υπάρχει ένα νέο θανατηφόρο παθογόνο που κυκλοφορεί, δεν είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που αντιμετώπισαν αυτήν την απειλή και πολλά θα μας ζητηθούν. Θα πρέπει να μεγαλώσουμε με αυτό», δηλώνει στον Guardian ο κ. Χρηστάκης.



Έρχεται η απελευθέρωση

Η εμπειρία από παρόμοιες πανδημίες στο ρου της ανθρώπινης ιστορίας δείχνει ότι οι άνθρωποι τείνουν να απομονώνονται προκειμένου να προστατευθούν, για να αποζητήσουν απεγνωσμένα τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μετά την εξαφάνιση της απειλής.

Όπως επισημαίνει, πολλές από τις κοινωνικές τάσεις, που είδαμε στη διάρκεια αυτής της χρονιάς αντανακλούν εκείνες προηγούμενων υγειονομικών κρίσεων.

O Ελληνοαμερικάνος καθηγητής, Νικόλας Χρηστάκης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανθρώπινης Φύσης στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ αναφέρει πως «κατά τη διάρκεια των επιδημιών, ερχόμαστε πιο κοντά στη θρησκεία, οι άνθρωποι γίνονται πιο απροσδόκητοι, εξοικονομούν χρήματα, γίνονται ριψοκίνδυνοι. Τα βλέπουμε όλα αυτά τώρα όπως έχουν συμβεί για εκατοντάδες χρόνια κατά τη διάρκεια επιδημιών».

Αλλά όπως έγινε και μετά την πανδημία της ισπανικής γρίπης, έτσι και τώρα ο κόσμος που θα αναδυθεί μετά την πανδημία θα ακολουθήσει τα μοτίβα του παρελθόντος τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε εκείνο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

«Το 2024 όλες αυτές οι τάσεις θα αναστραφούν. Οι άνθρωποι θα αποζητούν απεγνωσμένα τις κοινωνικές επαφές», λέει, αναφέροντας ως παραδείγματα μια χαλάρωση στις καταναλωτικές μας συμπεριφορές, μια αναστροφή της θρησκευτικότητας και μια σεξουαλική απελευθέρωση.