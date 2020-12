Η Ευρώπη εμβολιάζεται - «Ένα μικρό τσίμπημα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα»

Ιστορική στιγμή για την Ευρώπη καθώς ξεκινούν οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελληνική Aντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ανάρτησή της τιμά την σημερινή ημέρα κάνοντας έναν παραλληλισμό.

Κατά το «That's one small step for a man, one giant leap for mankind», (ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα) την ιστορική ατάκα του Neil Armstrong όταν πάτησε στις 20 Ιουλίου στο Φεγγάρι, έτσι και σήμερα, η έναρξη των εμβολιασμών συμβολίζει την ιστορική στιγμή της έναρξης της αρχής του τέλους της μάχης με τον κορωνοϊό.

«Ένα μικρό τσίμπημα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα» έγραψε η Ελληνική Aντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο 84χρονος Αντρέας Ραουνάς, η 88χρονη Παναγιώτα Λοΐζου-Φυλακτού και ο διευθυντής του Μελάθρου Ευγηρίας Λευκωσίας, Άθως Μάτσα, ήταν οι πρώτοι πολίτες στην Κύπρο που έκαναν σήμερα το εμβόλιο για τη νόσο COVID-19.

Εκφράζοντας τη χαρά του που ήταν από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν, ο κ. Ραουνά, ένοικος του Μελάθρου Ευγηρίας Λευκωσίας, μετέφερε την ευχή όπως όλα κυλήσουν ομαλά το επόμενο διάστημα και κάλεσε όλους του πολίτες να εμβολιαστούν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μόνο με αυτή την ενέργεια μπορούμε να καταστρέψουμε τον κορωνοϊό».

Δεν γίνεται, είπε, ορισμένοι να αγωνίζονται για το δικό μας καλό κι εμείς να είμαστε πολέμιοί τους. «Όλοι όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν, για εμένα, είναι προδότες, διότι συνεργάζονται με έναν εχθρό, ο οποίος είναι δολοφόνος», δήλωσε μετά τον εμβολιασμό του ο κ. Ραουνά.

Όλοι εμείς που επιλέξαμε να εμβολιαστούμε, συνέχισε, έχουμε επίγνωση ότι μπορεί να υπάρξουν ορισμένες επιπτώσεις ή παρενέργειες, όμως «εάν ο κορωνοϊός σε χτυπήσει, τότε θα σε πάρει μαζί του». «Εύχομαι όλοι να εμβολιαστούν και τότε όλοι μαζί θα νικήσουμε τον κορωνοϊό. Εάν άλλοι εργάζονται για το καλό και άλλοι τον καταπολεμούν, τότε για μένα δεν υπάρχει λύση», ανέφερε ο κ. Ραουνά.

Στην Ιταλία, από νωρίς το πρωί, στο νοσοκομείο Λάτζαρο Σπαλαντσάνι της Ρώμης, εμβολιάστηκαν κατά του κορωνοϊού, οι πρώτοι τρεις Ιταλοί πολίτες.

Πρόκειται για μια γιατρό, μια νοσοκόμα και ένα μέλος του βοηθητικού προσωπικού του νοσοκομείου. Εμβολιάσθηκαν, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, λίγο μετά τις επτά τοπική ώρα. «Εμβολιασθείτε όλοι, σας το λέω από καρδιάς», δήλωσε η 28χρονη νοσηλεύτρια Κλάουντια Αλιβερνίνι.

«Αισθάνομαι πολύ καλά. Η απόφαση να εμβολιασθώ ήταν κάτι το αρκετά φυσικό. Προσφέρθηκα και επελέγην απ' τους πρώτους, αλλά και ως σύμβολο, για να δείξουμε ότι πρέπει να εμπιστευθούμε και να πιστέψουμε αυτή την επιλογή», προσέθεσε η καθηγήτρια Μαρία Ροζάρια Καπομπιάνκι, υπεύθυνη του εργαστηρίου Ιολογίας του νοσοκομείου.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, τέλος, υπογράμμισε μέσω Twitter ότι «σήμερα η χώρα ξυπνά και πάλι» και ότι «η εκστρατεία αυτή ξεκινά από τους γιατρούς και το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, για να επεκταθεί, στη συνέχεια, σε όλον τον πληθυσμό και να μπορέσει να κερδίσει οριστικά, η Ιταλία, τη μάχη κατά του ιού».

Μία 96χρονη σε οίκο ευγηρίας στην κεντρική Ισπανία ήταν ο πρώτος άνθρωπος στη χώρα που εμβολιάστηκε σήμερα κατά του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η Αρασέλι Ροσάριο Ιδάλγο Σάντσεθ ομολόγησε, χαμογελώντας, ότι δεν αισθάνθηκε «τίποτα» όταν της έκαναν το εμβόλιο. Η κυρία αυτή με τα λευκά κοντά μαλλιά, που φιλοξενείται στο γηροκομείο Λος Όλμος στη Γουαδαλαχάρα (κεντρική Ισπανία), στη συνέχεια σηκώθηκε αργά, φόρεσε τη ζακέτα της και απομακρύνθηκε με τη βοήθεια ενός τροχήλατου περιπατητήρα.

Η Μόνικα Τάπιας, μία εκ των φροντιστών που εργάζονται στο ίδιο γηροκομείο ήταν ο δεύτερος άνθρωπος στη χώρα που έλαβε το εμβόλιο των Pfizer-BioNtech.

Το συγκεκριμένο γηροκομείο επελέγη για να ξεκινήσει από εκεί η εκστρατεία εμβολιασμού στην Ισπανία λόγω της εγγύτητάς του με tiw αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της Pfizer, όπου έφθασαν χθες τα εμβόλια από το Βέλγιο πριν διανεμηθούν σε όλη τη χώρα. Επελέγη επίσης διότι εκεί δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Covid-19.

«Είναι πολύ μεγάλη περηφάνεια και πολύ μεγάλη ικανοποίηση για εμάς: εκπροσωπούμε όλους τους οίκους ευγηρίας της Ισπανίας», είχε δηλώσει την Πέμπτη η επικεφαλής του γηροκομείου Μαρίνα Βαντίγιο. «Είναι τιμή για όλους εμάς», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους.

Στην Τσεχία ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις ήταν ο πρώτος που έλαβε το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech στο Κεντρικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Πράγα, πριν αρχίσουν άλλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, του Μπρνο, να διανέμουν τις 9.750 δόσεις που έχει λάβει έως τώρα η Τσεχία.

«Το εμβόλιο που έφθασε χθες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ελπίδα, μια ελπίδα ότι θα επιστρέψουμε στην κανονική ζωή», δήλωσε ο Μπάμπις, προτού εμβολιαστεί.

Λίγο μετά τον πρωθυπουργό, εμβολιάστηκε η Εμίλιε Ρεπίκοβα, 95 ετών, βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα πρώτη θα εμβολιαστεί στις 13:00 η Ευσταθία Καμπισιούλη, νοσηλεύτρια ΜΕΘ στον «Ευαγγελισμό» ενώ μισή ώρα αργότερα θα εμβολιαστεί ο Μιχάλης Γιοβανίδης, φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Τη σκυτάλη θα πάρουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία θα εμβολιαστεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στις 14:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νοσοκομείο Αττικόν, στις 14:30, ο Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στο νοσοκομείο Αττικόν, στις 14:45.

Στη συμβολική αυτή κίνηση του εμβολιασμού των πολιτικών ηγετών της χώρας ακολουθούν οι:

Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στις 15:00

Γραμματέας Μέρα25 Γιάνης Βαρουφάκης στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στις 15:30

Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στις 16:00

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, 16:30

Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στις 17:00

Τη Δευτέρα αναμένεται να εμβολιαστεί στον Ευαγγελισμό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, (στις 11:45), ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας (στις 12:15) και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους (στις 12:45).

Οι χώρες που ξεκίνησαν ήδη χθες τους εμβολιασμούς

Η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία ήδη άρχισαν ήδη από χθες τη σχετική διαδικασία, ξεκινώντας να εμβολιάζουν τον πληθυσμό τους μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της εκστρατείας.

Στη Γερμανία, ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech ήταν μια γυναίκα 101 ετών, η Έντιτ Κβοϊτσάλα, που φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Στην Ουγγαρία, ήταν η Αριάν Κέρτετζ, γιατρός στο νοσοκομείο South Pest της πρωτεύουσας Βουδαπέστης που έκανε την αρχή. «Περίμενα εδώ και καιρό να κάνω το εμβόλιο, καθώς από αυτό εξαρτάται το να εργάζομαι ήρεμα και με ασφάλεια», δήλωσε.

Στη Σλοβακία, ο πρώτος που εμβολιάστηκε ήταν ένας λοιμωξιολόγος, ο Βλαντίμιρ Κρτσμέρι, στην πόλη Νίτρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας

Πριν από την ΕΕ, πολλές άλλες χώρες άρχισαν την εκστρατεία εμβολιασμού των πολιτών τους κατά του Covid-19, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.750.780 ανθρώπους και έχει μολύνει πάνω από 80 εκατ. σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η Ρωσία --όπου τα κρούσματα ξεπέρασαν χθες το όριο των 3 εκατομμυρίων--, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Χιλή, μεταξύ άλλων χωρών, ξεκίνησαν τους εμβολιασμούς τον Δεκέμβριο.

Η Κίνα ήταν η πρώτη που άρχισε, ήδη από το καλοκαίρι.

Όσο για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκείνος ανακοίνωσε χθες μια εκστρατεία εμβολιασμού κατά του Covid-19 «χωρίς προηγούμενο στον κόσμο», με στόχο να ανοσοποιήσει μέσα σε ένα μήνα το ένα τέταρτο των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων του Ισραήλ. Και αυτό την ώρα που η χώρα εισέρχεται σήμερα στο τρίτο γενικευμένο lockdown, διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων.

Με πληροφορίες του AFP/ΑΠΕ/Reuters