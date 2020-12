Πέθανε ο διασημότερος «σεξολόγος» της Ινδίας - Έκανε καριέρα στα 80 μέσα από χιουμοριστικές συμβουλές

Ένας Ινδός σεξολόγος, που η στήλη του σε μια εφημερίδα τον μετέτρεψε σε αστικό μύθο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Ο Dr Mahinder Watsa, μαιευτήρας -γυναικολόγος, έγραφε τη διάσημη στήλη του «Ask the Sexpert» για πάνω από μια δεκαετία, απαντώντας στις χιλιάδων ανήσυχων Ινδών, τους οποίους συμβούλευε με σαφήνεια αλλά και χιούμορ.

Ο Dr Watsa ήταν 80 ετών όταν άρχισε να γράφει την διάσημη πλέον καθημερινή στήλη του με συμβουλές στην εφημερίδα Mumbai Mirror, που πολύ σύντομα προσέλκυσε το ενδιαφέρον το κοινού καθώς το σεξ συνεχίζει να αποτελεί θέμα ταμπού στα περισσότερα σπίτια της Ινδίας.

«Μέχρι να κάνουμε τη στήλη, τα ινδικά μέσα ενημέρωσης σπανίως -αν όχι καθόλου- χρησιμοποιούσαν τις λέξεις "πέος" και "κόλπος"», είχε σχολιάσει η εκδότρια της εφημερίδας, Meenal Baghel, σε συνέντευξη το 2014. Αν και κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατηγορίες για χυδαιολογία, μηνύσεις και ρητορική μίσους, αισθάνεται πως τα πλεονεκτήματα της στήλης υπερνικούν οποιεσδήποτε δυσκολίες πέρασε η εφημερίδα. «Μόνο στη Mirror, ο Dr Watsa είχε απαντήσει σε ερωτήσεις 20.000 αναγνωστών. Στην καριέρα του ως σεξουαλικός σύμβουλος, πρέπει να ξεπέρασαν τις 40.000, ενώ άγγιξε βαθιά τις ζωές και των ασθενών του», πρόσθεσε.

Κρατώντας ένα αντίγραφο της στήλης του στην εφημερίδα Mumbai Mirror. ATUL LOKE/PANOS

Ο Dr Watsa κλήθηκε για πρώτη φορά να γράψει μια στήλη «Dear Doctor» σε ένα γυναικείο περιοδικό, την δεκαετία του '60, όταν ήταν περίπου 40 ετών. «Οφείλω να παραδεχτώ πως δεν είχα μεγάλη εμπειρία», είχε πει σε συνέντευξη στο BBC, το 2014.

Το πρώτο κέντρο σεξουαλικής εκπαίδευσης στην Ινδία

Σύντομα συνειδητοποίησε πως πολλά από τα προβλήματα των αναγνωστών προέρχονταν ελλείψει σεξουαλικής εκπαίδευσης, οπότε έβαλε σκοπό της ζωής του να την παρέχει- αρχικά μέσω του Family Planning Association of India (FPAI) και αργότερα μέσω του οργανισμού του, Council of Sex Education and Parenthood International, (CSEPI).

Το 1974, όταν εργαζόταν ως σύμβουλος για το FPΑ, τους έπεισε να εισάγουν ένα πρόγραμμα σεξουαλικής συμβουλευτικής και διαπαιδαγώγησης. Εκείνο τον καιρό, η συζήτηση για το σεξ ήταν τεράστιο ταμπού με πολλούς να βρίσκουν την πρότασή του πορνογραφική, ενώ ειδικοί την χαρακτήρισαν «μη επιστημονική». Η FPΑ, ωστόσο, τον στήριξε, δημιουργώντας το πρώτο κέντρο σεξουαλικής εκπαίδευσης, συμβουλευτικές και θεραπείας στην Ινδία.

Ενώ φοιτούσε στην Ιατρική, ο Dr Watsa έμενε με μια μεγάλη οικογένεια, την οποία γνώριζαν οι γονείς του- εκεί ήταν που γνώρισε την σύζυγό του, Promila, με την οποία προέρχονταν από διαφορετικές κάστες. Έκαναν μαζί ένα γιο και έζησαν στη Βρετανία για μερικά χρόνια, όπου ο ίδιος εργάστηκε ως επιστάτης σε νοσοκομείο και γραμματέας.

Ζούσαν εκεί ευτυχισμένοι αλλά όταν ο πατέρας του - στρατιωτικός γιατρός- αρρώστησε, επέστρεψαν στην Ινδία, όπου δούλεψε στη Glaxo ενώ έκανε επίσης την πρακτική του ως μαιευτήρας - γυναικολόγος. «Μερικές φορές ξεγεννούσα μωρά όλη νύχτα και μετά πήγαινα την υπόλοιπη μέρα στην άλλη δουλειά», είχε πει στο BBC.

Οι χιουμοριστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις αναγνωστών

«Το σεξ είναι χαρούμενο πράγμα, αλλά αρκετοί συγγραφείς τείνουν να γίνονται πολύ "ιατρικοί" και σοβαροί», είχε πει για τον τρόπο που απαντούσε στους αναγνώστες, επιλέγοντας να εξηγεί τις απορίες τους με χιούμορ αλλά σεβασμό.

Ε: Πριν από δυο μέρες, έκανα σεξ χωρίς προφυλακτικό με την κοπέλα μου. Για να εμποδίσουμε μια εγκυμοσύνη, αγοράσαμε το χάπι της επόμενης μέρας. Αλλά πάνω στον πανικό μας, το ήπια εγώ αντί για εκείνη. Θα μου προκαλέσει παρενέργειες;

Α: Την επόμενη φορά χρησιμοποίησε σε παρακαλώ προφυλακτικό και βεβαιώσου πως δεν θα το καταπιείς και αυτό.

Ε: Έχω ακούσει πως οποιαδήποτε όξινη ουσία μπορεί να εμποδίσει την εγκυμοσύνη. Μπορώ να ρίξω μερικές σταγόνες λεμόνι ή πορτοκάλι μέσα στον κόλπο της κοπέλας μου μετά την πράξη; Θα την βλάψει;

Α: Είσαι αυτόματο μηχάνημα με σνακ; Από πού σου ήρθε αυτή η περίεργη ιδέα; Υπάρχουν πολλοί ασφαλείς και εύκολοι τρόποι. Εξέτασε την χρήση προφυλακτικού.

Ε: Όταν κάνω σεξ τέσσερις φορές σε μια μέρα, νιώθω αδυναμία την επόμενη. Για περίπου 5 λεπτά, θολώνουν τα μάτια μου και δεν μπορώ να δω τίποτα κανονικά. Βοήθεια παρακαλώ.

Α: Τι περίμενες; Κραυγές θριάμβου και "είμαι πρωταθλητής" σε όλη την πόλη;

Ε: Έχω μικρό πέος και δεν φαίνεται να ικανοποιώ την κοπέλα μου. Ο αστρολόγος μου με συμβούλεψε να το τραβάω κάθε μέρα για 15 λεπτά ενώ λέω μια προσευχή. Το κάνω εδώ και ένα μήνα αλλά δεν βοήθησε. Τι να κάνω;

Α: Αν είχε δίκιο, οι περισσότεροι άντρες θα είχαν πέη ως το γόνατο. Ο Θεός δεν μπορεί να βοηθήσει τους αφελείς, ανόητους άντρες. Πήγαινε καλύτερα να επισκεφτείς έναν σεξολόγο που αντ' αυτού θα σου μάθει την τέχνη του να κάνεις έρωτα.

Ε: Η οικογένειά μου απαιτεί να παντρευτώ. Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι το κορίτσι είναι παρθένα;

Α: Προτείνω να μην παντρευτείς. Εκτός αν διορίσεις ντετέκτιβ, δεν υπάρχει τρόπος να μάθεις. Γλίτωσε κάποιο κακόμοιρο κορίτσι από το καχύποπτο μυαλό σου.

