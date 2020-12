MGM: Πωλείται το στούντιο του Τζέιμς Μποντ

Η MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), το στούντιο ταινιών γνωστό για το franchise του Τζέιμς Μποντ, ψάχνει για αγοραστή.

Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, η Wall Street Journal έγραψε ότι η MGM έχει έρθει σε επαφή με τις επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και LionTree και ξεκίνησε επίσημη διαδικασία πώλησης.

Η εταιρεία έχει αγοραστική αξία περίπου 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση μετοχές που διαπραγματεύονται ιδιωτικά, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών της, ανέφεραν πηγές στη δημοσίευση.

Το στούντιο ελπίζει ότι η βιβλιοθήκη περιεχομένου του, η οποία περιλαμβάνει ταινίες που βραβεύτηκαν με Όσκαρ, όπως «The Silence of the Lambs», «Dances with Wolves» και «Rain Man», καθώς και σειρές όπως το «The Handmaid's Tale» και «Vikings» το κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό για εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν τους καταλόγους που προσφέρουν οι πλατφόρμες ροής.

Η MGM επιχείρησε και παλιότερα να βρει αγοραστή, χωρίς επιτυχία. Αυτή τη φορά το στούντιο ελπίζει ότι η διαδικασία πώλησης θα προκαλέσει το ενδιαφέρον από παίκτες εκτός της παραδοσιακής σφαίρας του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων διεθνών εταιρειών μέσων ενημέρωσης και επενδυτών σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως αναφέρει το Deadline, οι συζητήσεις για πιθανή πώληση εμφανίστηκαν νωρίτερα αυτό το έτος, όταν η MGM σκεφτόταν να πωλήσει τα δικαιώματα της επερχόμενης ταινίας του 007 με τίτλο «No Time to Die» για ένα έτος έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια υπηρεσία streaming.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ