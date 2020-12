Κύκνος θρηνούσε το νεκρό ταίρι του και διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων

Ένας κύκνος που θρηνούσε το νεκρό ταίρι του στις σιδηροδρομικές ράγες διέκοψε την κυκλοφορία πάνω από 20 τρένων για σχεδόν μια ώρα, πριν τελικά απομακρυνθεί από τους πυροσβέστες.

Τα δύο πουλιά πετούσαν πάνω από τις ράγες τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν την Κάσελ με την Γκέτινγκεν, στην κεντρική Γερμανία, ενώ έκαναν βόλτα στην περιοχή, ανέφερε η αστυνομία της Κάσελ.

Ωστόσο το ένα από αυτά σκοτώθηκε, μάλλον επειδή άγγιξε εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το άλλο πουλί, θρηνώντας, κάθισε στο πλάι από το νεκρό ταίρι του ενώ αντιστάθηκε επίσης έντονα στις προσπάθειες σιδηροδρομικών να το απομακρύνουν από τις ράγες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή πυροσβεστών με ειδικό εξοπλισμό.

Τελικά ο κύκνος απομακρύνθηκε σώος και ασφαλής από την περιοχή και αφέθηκε ελεύθερος στον ποταμό Φούλντα. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 23 Δεκεμβρίου, αλλά ανακοινώθηκε χθες.





Συνολικά 23 συρμοί καθυστέρησαν περίπου 40 λεπτά της ώρας όσο διαρκούσε η επιχείρηση διάσωσης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τη Britain's Royal Society for the Protection of Birds (Βρετανική εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών), οι κύκνοι προσπαθούν να μείνουν ζευγάρι με το ταίρι τους όλη τους τη ζωή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP