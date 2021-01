Πέθανε ο Sir Brian Urquhart- Ο Βρετανός διπλωμάτης που συνέβαλε στην ίδρυση του ΟΗΕ

Ο Sir Brian Urquhart, ο Βρετανός διπλωμάτης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών, πέθανε σε ηλικία 101 ετών.

Ο Urquhart ήταν ο δεύτερος υπάλληλος που προσελήφθη από τον ΟΗΕ μετά την ίδρυσή του το 1945 και εργάστηκε ως κύριος σύμβουλος πέντε γενικών γραμματέων του Οργανισμού, στην 41χρονη καριέρα του.

Ο γιος του Urquhart, Thomas, επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του πέθανε στο σπίτι του στο Tyringham της Μασαχουσέτης, το Σάββατο, αλλά δεν παρείχε συγκεκριμένη αιτία, όπως ανέφεραν οι New York Times.

Γεννημένος στο Bridport, του Dorset, ο Urquhart εντάχθηκε στο στρατό μετά το ξέσπασμα του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και στη συνέχεια συμμετείχε στον σχεδιασμό της αερομεταφερόμενης πλευράς της Επιχείρησης Overlord.

Μετά τον πόλεμο υπηρέτησε ως μέλος της προπαρασκευαστικής επιτροπής που καθόρισε το πλαίσιο του ΟΗΕ.

Στα Ηνωμένα Έθνη σχεδίασε 13 ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στρατολόγησε 10.000 στρατεύματα από 23 χώρες και καθιέρωσε τη διατήρηση της ειρήνης ως ένα από τα βασικά δόγματα της οργάνωσης.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε για την απώλειά του πως «Το αποτύπωμα του Sir Brian στα Ηνωμένα Έθνη είναι τόσο βαθύ όσο η ίδια η ιστορία του οργανισμού.

Ως βοηθός του γενικού γραμματέα Dag Hammarskjöld βοήθησε στον καθορισμό του πεδίου δράσης του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση ένοπλων συγκρούσεων και άλλων παγκόσμιων προκλήσεων. Και ως στενός συνεργάτης του Ralph Bunche, του διάσημου αξιωματούχου του ΟΗΕ και κατόχου του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, ο Sir Brian βοήθησε στη δημιουργία και στη συνέχεια στην προώθηση της διεθνούς διατήρησης της ειρήνης σε ευρεία κλίμακα».

Ο Urquhart εντάχθηκε στο Ίδρυμα Ford αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Έγραψε βιβλία ενώ συχνά αρθρογραφούσε για το New York Review of Books και άλλες εκδόσεις. Τα βιβλία του περιλαμβάνουν μια αυτοβιογραφία του το 1987, A Life in Peace and War, καθώς και βιβλία για τους ηγέτες και τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Είχε πέντε βιολογικά παιδιά και έναν θετό γιο, 14 εγγόνια και 10 δισέγγονα.

Με πληροφορίες του Associated Press/Guardian