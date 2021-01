Ο διάσημος μουσικός παραγωγός Phil Spector πέθανε στη φυλακή

Ο μουσικός παραγωγός Phil Spector που έγινε διάσημος για το περίφημο 'wall of sound' που ανέπτυξε την δεκαετία του ΄60 για την παραγωγή της ποπ και ροκ μουσικής έφυγε από τη ζωή όπως επιβεβαίωσε το σωφρονιστικό κέντρο της Καλιφόρνια στο οποίο έκτιε την ποινή του.



Ο θάνατος του έγινε γνωστός μέσα από μια ανάρτηση που έκαναν στην επίσημη ιστοσελίδα του CDCR (California Department of Corrections and Rehabilitation). Ακόμη δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου του αν και τα πρώτα δημοσιεύματα εικάζουν ότι έφυγε από επιπλοκές του Covid-19.



Ο Spector κρύβεται από πίσω από αρκετά ποπ χιτ των αρχών της δεκαετία του '60 όπως το 'Be My Baby' των Ronettes, το 'You've Lost That Lovin' Feeling' των Righteous Brothers και το 'Da Doo Ron Ron' των Crystals. Από την δεκαετία του '70 τον ακολουθούσε η φήμη ενός εκκεντρικού που συχνά κουβαλούσε μαζί του όπλα.



Το 2003 συνελήφθη όταν το πτώμα της ηθοποιού Lena Clarkson βρέθηκε στην έπαυλη του. Έξι χρόνια μετά το 2009 κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της.



Ο Phil Spector γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του 1940 στη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας του αυτοκτόνησε όταν ήταν 9 χρονών και η οικογένεια του μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1953. Για λίγους μήνες στα τέλη της δεκαετίας του '50 δούλευε ως δικαστικός ρεπόρτερ πριν αποφασίσει να ασχοληθεί με την μουσική βιομηχανία.

Έκανε δεύτερα φωνητικά, έπαιζε κιθάρα και ήταν ο στιχουργός των Teddy Bears ενώ κοιμόταν στο πάτωμα του γραφείου των Jerry Leiber και Mike Stoller και επέβλεπε τις ηχογραφήσεις τους. Οι δυο παραγωγοί ήταν αυτοί που τον ώθησαν να ακολουθήσει την ίδια καριέρα.



Η πρώτη του επίσημη παραγωγή ήταν στο κομμάτι του Ray Peterson 'Corinna, Corinna', ένα τοπ10 χιτ του 1960. Μετά από τις συνεργασίες του με τραγουδιστές όπως οι Curtis Lee, Bobby Darin και Gene Pitney, πήρε την απόφαση να δουλέψει αποκλειστικά με γυναικεία γκρουπ – κάτι σπάνιο για την εποχή - μια και πίστευε ότι θα του φέρουν την επιτυχία και την αναγνώριση που αναζητούσε. Το 1961, συνίδρυσε την Philles Records και άρχισε να δουλεύει με τις Crystals. Ένα χρόνο ανέβηκαν στην κορυφή των τσαρτ με το 'He's a Rebel'.



Λίγο αργότερα άρχισε να δουλεύει με τους Ellie Greenwich και Jeff Barry και μαζί έγραψαν πασίγνωστα χιτ όπως τα 'Da Doo Ron Ron' και 'Be My Baby'.



To θρυλικό wall of sound του, ένας τρόπος παραγωγής που είχε ως στόχο να δημιουργήσει έναν δραματικό, επικό, ορχηστρικό τόνο στα κομμάτια μπορεί να ακουστεί στα μεγαλύτερα χιτ των Righteous Brothers ('You've Lost That Lovin' Feeling' και 'Unchained Melody').

Όταν το κομμάτι των Ike & Tina Turner, 'River Deep, Mountain High' δεν είχε την ανάλογη επιτυχία στην Αμερική, απογοητεύτηκε τόσο που αποφάσισε να αφήσει για ένα διάστημα την μουσική. «Νομίζω ότι όταν βγήκε, ήταν σαν το αντίο μου», είχε πει στο Rolling Stone το 1969. «Ακόμη με ενοχλεί όταν σκέφτομαι το λόγο που το River Deep, Mountain High' δεν έγινε χιτ και το τι συνέβη... είμαι, αλήθεια, τόσο μισητός και παρανοϊκός;»



Το 1966 απομονώθηκε και άρχισε να φέρεται όντως παρανοϊκά. Παντρεύτηκε την Ronnie Spector των Ronettes και φημολογείται ότι την κρατούσε φυλακισμένη στην έπαυλη του ενώ απειλούσε ότι θα την σκότωνε αν τον άφηνε. Το 1972 κατάφερε να το σκάσει, τρέχοντας μακριά χωρίς να φοράει παπούτσια. «Τα πόδια μου ήταν μέσα στα αίματα από τις πληγές αλλά δεν με ενδιέφερε. Ήξερα ότι αν έμενα θα πέθαινα εκεί», δήλωσε αργότερα η Ronnie.



Από τις πιο διάσημες δουλειές του είναι αυτές με τους Beatles. Έκανε παραγωγή στην Plastic Ono Band του John Lennon, στο 'All Things Must Pass' του George Harrison και το 'Let it Be' των Beatles. Όλα κυκλοφόρησαν το 1970. Ο Harrison έγραψε τα καλύτερα γι' αυτόν στην επανακυκλοφορία του 'All Things Must Pass' το 2001 «Με βοήθησε πολύ να κάνω αυτό το άλμπουμ. Στην εταιρεία του συνειδητοποίησα την αληθινή αξία του μάντρα του Hare Krisna. Ο θεός να σε ευλογεί, Phil».



Το 1979 έκανε την παραγωγή στο 'End of the Century' των Ramones. Ο Johnny Ramone περιέγραψε τις ηχογραφήσεις ως αρκετά επίπονες και κουραστικές. Ο Spector τον έβαζε να παίζει ξανά και ξανά για τέσσερις ώρες περίπου τις εναρκτήριες χορδές του 'Rock 'n' Roll High School' μέχρι να το πετύχει όπως ήθελε. Από το ίδιο σέσιον ο Dee Dee Ramone ισχυρίστηκε ότι του έβγαλε όπλο κάποια στιγμή, έναν ισχυρισμό που αργότερα διέψευσε ο Marky Ramone. Φημολογείται επίσης ότι πυροβόλησε μέσα στο στούντιο καθώς δούλευε με τον Lennon ενώ απείλησε με όπλο και τον Leonard Cohen.



Τo 2009, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 19 χρόνια φυλάκιση στην North Kern State Prison της Καλιφόρνια για την δολοφονία της Clarkson. Το 2007 η υπόθεση είχε λήξει σε κακοδικία και η επαναληπτική δίκη ξεκίνησε ένα χρόνο μετά. Το 2013 τον ενσάρκωσε ο Al Pacino στο βιογραφικό φιλμ που σκηνοθέτησε το 2013 για την τηλεόραση ο David Mamet με τίτλο το όνομα του.



Ο Spector εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1989.



Με πληροφορίες από το Pitchfork