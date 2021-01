Σπάνιο λευκό καγκουρό γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο και το ανακάλυψαν μετά από μήνες

Ζωολογικός κήπος στη Νέα Υόρκη αποκάλυψε πως ένα από τα θηλυκά κόκκινα καγκουρό του έφερε πριν από μερικούς μήνες στον κόσμο ένα σπάνιο, ολόλευκο καγκουρό- το πρώτο που γεννά η Ρόζι στο πάρκο.

Σε μήνυμα στο Facebook με τίτλο «Our Jaws Are On The Floor!» [σ.σ. τα σαγόνια μας είναι στο πάτωμα], ο ζωολογικός κήπος Animal Adventure Park μίλησε για το σπάνιο «απόκτημα» και εξήγησε γιατί κατάλαβαν μόλις πρόσφατα πως είναι λευκό.

«Στην ηλικία των περίπου 4-5 μηνών, κάνουμε το πρώτο μας ολοκληρωτικό "τράβηγμα", απομακρύνοντας το μωρό από τον μάρσιππο της μαμάς για πλήρη έλεγχο και ιατρικές εξετάσεις, και μετά επιστρέφουμε το μικρό στον μάρσιππο για να το μεγαλώσει», ανέφεραν οι υπεύθυνοι εξηγώντας πώς ανακαλύφθηκε το ιδιαίτερο χρώμα.

«Ο σημερινός έλεγχος αποκάλυψε ένα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ, όπως αυτή τη στιγμή θεωρούμε, αρσενικό καγκουρό με λευκισμό», συνεχίζει το μήνυμα.

Φωτογραφίες στην ανάρτηση δείχνουν το μικρό καγκουρό στα χέρια των φροντιστών του ενώ σε μια από αυτές βρίσκεται απέναντι από ένα άλλο, ενήλικο καφέ καγκουρό- τον μπαμπά του, Μπούμερ.

Ο ζωολογικός κήπος συνέχισε εξηγώντας πως η σπάνια λευκή εμφάνιση οφείλεται σε μια σπάνια κατάσταση κατά την οποία τα κύτταρα του δέρματος δεν έχουν χρωματισμό (leucism) και πως τα μαύρα μάτια του το καθιστούν να έχει λευκισμό σε αντίθεση «με την συνήθως αναμενόμενη μετάλλαξη των κόκκινων ματιών στον αλφισμό (albino)».

«Δεν γνωρίζουμε για κανένα καγκουρό με λευκισμό στις ΗΠΑ, κάτι που αποδεικνύει πόσο σπάνια είναι η περίπτωσή του!», συνεχίζει το μήνυμα, σημειώνοντας πως ο ζωολογικός κήπος έχει ήδη απευθυνθεί σε επαγγελματίες.

Όπως αναφέρεται, ο χρωματισμός του μικρού καγκουρό οφείλεται στον γενετικό συνδυασμό των γονιών του, Ρόζι και Μπούμερ.

Τέλος σημειώνουν πως περίμεναν μέχρι τώρα για να εξετάσουν ολοκληρωμένα το μικρό καγκουρό, επειδή «τα κόκκινα καγκουρό όταν γεννιούνται έχουν το μέγεθος αντίχειρα και το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξής τους γίνεται μέσα στο μάρσιππο της μαμάς τους, έξω από τη μήτρα».