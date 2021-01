Οι ακροδεξιοί Proud Boys «αδειάζουν» τον Τραμπ - «Ολική αποτυχία»

Τα μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys, που συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, πλέον αποκαλούν τον πρώην πρόεδρο «αδύναμο».

Παράλληλα, σε όλο και περισσότερα μέλη των Proud Boys απαγγέλλονται κατηγορίες για την εισβολή στο Καπιτώλιο. Η οργάνωση, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, διακήρυττε την αφοσίωσή της στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μεταδίδουν οι New York Times, στις 8 Νοεμβρίου, σε ένα ιδιωτικό κανάλι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η οργάνωση προέτρεπε να μέλη της να πάρουν μέρος σε διαδηλώσεις που αμφισβητούσαν το αποτέλεσμα των εκλογών. «Χαίρε αυτοκράτορα Τραμπ», έγραφαν οι Proud Boys.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, η στάση της ομάδας απέναντι στον Τραμπ αλλάζει. «Ο Τραμπ θα καταρρεύσει ως απόλυτη αποτυχία», ανέφερε η Proud Boys στην ίδια εφαρμογή τη Δευτέρα. Καθώς ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, οι Proud Boys, κάποτε ανάμεσα στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, άρχισαν να τον εγκαταλείπουν.

Σε δεκάδες συνομιλίες σε ιστότοπους μέσων κοινωνική δικτύωσης, μέλη της ομάδας, αρχίζουν να αποκαλούν τον πρώην πρόεδρο «εξαιρετικά αδύναμο», σύμφωνα με μηνύματα που ήρθαν σε γνώση των New York Times. Παράλληλα η ομάδα προτρέπει τα μέλη της να σταματήσουν να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τον Τραμπ ή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Τα σχόλια αποτελούν καμπή για την Proud Boys, που εδώ και χρόνια υποστήριζε τον Τραμπ και προωθούσε την πολιτική βία. Με επικεφαλής τον Enrique Tarrio, πολλά από τα χιλιάδες μέλη ήταν τόσο σκληροί υποστηρικτές του πρώην προέδρου, έτοιμοι να υπηρετήσουν ως ιδιωτική πολιτοφυλακή και πανηγύρισαν όταν εκείνος τους κάλεσε να βρίσκονται σε εγρήγορση. Στις 6 Ιανουαρίου, ορισμένα μέλη του Proud Boys εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Πλέον όμως, η δυσαρέσκεια για τον Ντόναλντ Τραμπ, που αργότερα πήρε αποστάσεις από την εισβολή, είναι έκδηλη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη της Proud Boys, στηλίτευσαν τη «φυγή» του πρώην προέδρου από το Οβάλ Γραφείο και χαρακτήρισαν ως πράξη προδοσίας τη συμπεριφορά του κατά την εισβολή. Και ο πρώην πρόεδρος «αποκομμένος από το Facebook και το Twitter, δεν μπόρεσε να μιλήσει απευθείας μαζί τους για να απαλύνει τις ανησυχίες τους ή να κραυγάσει για νέες ταραχές», γράφουν οι ΝΥΤ.

H οργή των Proud Boys κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ξέσπασε καθώς δεν έκανε τίποτα να βοηθήσει όσους συνελήφθησαν μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο. Την Τετάρτη, ένα ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, ο 37χρονος Joseph Biggs συνελήφθη στην Φλόριντα. Ο Biggs κατηγορείται για παρεμπόδιση της επίσημης διαδικασίας στο Κογκρέσο, παράνομη είσοδο και διατάραξη της τάξης.

Ήταν ο τελευταίος μιας σειράς προσώπων που συνδέονται με την οργάνωση αυτή και διώκονται για την εισβολή που πραγματοποίησαν στο Κογκρέσο υποστηρικτές του πρώην προέδρου. Το FBI υποστηρίζει ότι ο Biggs «ενθάρρυνε» μέλη των Proud Boys να πάνε στην Ουάσιγκτον και επικοινωνούσε απευθείας με τον ηγέτη της οργάνωσης, Enrique Tarrio. Ο Tarrio συνελήφθη πριν από τις ταραχές, με την κατηγορία της καταστροφής ιδιωτικής περιουσίας και επειδή στην κατοχή του βρέθηκε ένας γεμιστήρας.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι σήμερα για τις ταραχές στο Καπιτώλιο. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά όσο συνεχίζεται από το FBI η ανάλυση περισσότερων από 200.000 φωτογραφιών και βίντεο.

Σύμφωνα με τους New York Times η αλλαγή της στάσης των Proud Boys πυροδοτεί ερωτήματα για την ισχύ των υποστηρικτών του Τραμπ και κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί ένδειξη πως η βάση αυτή καταρρέει. Πολλοί από τους υποστηρικτές του Τραμπ πιστεύουν πως του στερήθηκε η νέα θητεία, ωστόσο μία σειρά ακροδεξιών οργανώσεων, όπως οι Oath Keepers, America First και οι Three Percenters αρχίζουν να ασκούν κριτική στον Τραμπ σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Την περασμένη εβδομάδα ο Nicholas Fuentes, αρχηγός της οργάνωσης America First, ανέφερε πως η εισβολή στο Καπιτώλιο ήταν «πολύ αδύναμη και άτονη» και πρόσθεσε, για τον Ντόναλντ Τραμπ, πως «δεν είναι ο ίδιος τύπος που κατέβηκε το 2015». Την Τετάρτη η ομάδα των Proud Boys στην εφαρμογή Telegram καλωσόρισε τον πρόεδρο Μπαίντεν, γράφοντας πως «η νέα κυβέρνηση είναι τουλάχιστον ειλικρινής για τις προθέσεις της».

Με πληροφορίες από ΝΥΤ/Reuters