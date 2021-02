Ο Τραμπ παραιτήθηκε από το Αμερικανικό Σωματείο Ηθοποιών- «Δεν έχετε κάνει τίποτα για μένα»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραιτήθηκε από το Screen Actors Guild (Αμερικανικό Σωματείο Ηθοποιών), μετά την απόφαση να εξεταστεί το ενδεχόμενο για υποκίνηση βίας κατά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Η ένωση είχε πρόσφατα ψηφίσει υπέρ της πειθαρχικής ακρόασης για τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρος. Εκείνος σε απάντησή του παραιτήθηκε αφήνοντας αιχμές.

Στην επιστολή παραίτησής του προς την Πρόεδρο της SAG-AFTRA (Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου) Gabrielle Carteris σχετικά με την «λεγόμενη ακρόαση πειθαρχικής επιτροπής με σκοπό την ανάκληση της ένταξής μου», ο Τραμπ είπε ότι «δεν επιθυμεί πλέον να έχει σχέση με την ένωση».

«Ποιος νοιάζεται», είπε ο Τραμπ ενώ έγραψε επίσης πώς ήταν «περήφανος» για τη δουλειά του σε ταινίες, όπως είπε.

Σύμφωνα με την Washington Post, σε απάντηση στην επιστολή του Τραμπ, η SAG-AFTRA απάντησε με την λακωνική δήλωση «Ευχαριστούμε».

Ο Τραμπ στην επιστολή παραίτησης του είπε ότι «βοήθησε πολύ» τις ειδήσεις των τηλεοπτικών δικτύων και «δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας.

«Ενώ δεν είμαι εξοικειωμένος με τη δουλειά σας, είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά μου σε ταινίες όπως το Home Alone 2, το Zoolander και η Wall Street: Money Never Sleeps, και τις τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένου του The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Live, και φυσικά, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές στην ιστορία της τηλεόρασης, The Apprentice - για να αναφέρουμε μόνο μερικές από αυτές», έγραψε ο πρώην Πρόεδρος.

«Βοήθησα επίσης πολύ τις επιχειρήσεις της καλωδιακής τηλεόρασης (μια πλατφόρμα που αργοπέθαινε μέχρι να ασχοληθώ εγώ με την πολιτική) και δημιούργησα χιλιάδες θέσεις εργασίας σε δίκτυα όπως το MSDNC και το Fake News CNN, μεταξύ πολλών άλλων», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ συνέχισε ωστόσο να επιτίθεται στην ένωση επισημαίνοντας την «κατάφωρη απόπειρα» της προσοχής των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από το «θλιβερό ρεκόρ (του οργανισμού) σας ως ένωση».

«Ο οργανισμός σας δεν έκανε τίποτα για τα μέλη του, και τίποτα για μένα - εκτός από τα τέλη και την προώθηση επικίνδυνων μη αμερικανικών πολιτικών και ιδεών - όπως φαίνεται από τα τεράστια ποσοστά ανεργίας και τις αγωγές εναντίον σας από διάσημους ηθοποιούς, οι οποίοι μάλιστα έφτιαξαν ένα βίντεο ρωτώντας, «Γιατί δεν αγωνίζεται η ένωση για μένα;», ανέφερε ο Τραμπ.

«Δεν θέλω πλέον να έχω κάποια σχέση με την ένωση σας. Ως εκ τούτου, αυτή η επιστολή σας ενημερώνει για την άμεση παραίτησή μου από την SAG-AFTRA. Δεν έχετε κάνει τίποτα για μένα», έγραψε ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος.

Η ένωση ανακοίνωσε στα μέσα Ιανουαρίου ότι το εθνικό της συμβούλιο «ψήφισε συντριπτικά» υπέρ της διεξαγωγής πειθαρχικής ακρόασης για τις ενέργειες του Τραμπ, με τις πιθανές συνέπειες να κυμαίνονται από πρόστιμα και αναστολή έως απομάκρυνση.

Οι κατηγορίες προήλθαν από την Carteris, όπως ανέφερε η SAG-AFTRA σε δελτίο τύπου, και ανέφεραν τόσο τον ρόλο του Τραμπ στην υποκίνηση της επίθεσης όσο και «στη διατήρηση μιας απερίσκεπτης εκστρατείας παραπληροφόρησης με στόχο την δυσφήμιση και τελικά την απειλή για την ασφάλεια των δημοσιογράφων».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στις αξίες που κατέχει αυτή η ένωση, που είναι ιερές - δημοκρατία, αλήθεια, σεβασμός για τους Αμερικανούς όλων των φυλών και θρησκειών και την αγιότητα του ελεύθερου Τύπου», δήλωσε η Carteris στην ανακοίνωση, όπως ανέφερε η Washington Post .

Ο πρώην Πρόεδρος ήταν μέλος της SAG-AFTRA από το 1989.

Με πληροφορίες της Washington Post/ NDTV