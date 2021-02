Όταν ο Τραμπ πρόσφερε στον Κιμ μια «βόλτα» με το Air Force One

Οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ-ουν ήταν ανάμεσα σε εκείνες που είχαν συγκεντρώσει την προσοχή όλου του κόσμου κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος είχε αιφνιδιάσει πολλές φορές τους συνεργάτες του. Μεταξύ άλλων και όταν πρότεινε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να τον γυρίσει στο σπίτι του με το Air Force One, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του BBC «Trump Takes On the World».





Η δεύτερη σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Τραμπ και τον Κιμ έγινε στο Ανόι του Βιετνάμ και δεν πήγε καλά. Καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας κατέρρεαν, ο Τραμπ έφυγε ξαφνικά, λέγοντας στους δημοσιογράφους «Μερικές φορές απλά πρέπει να αποχωρήσεις».





Όμως, πριν το κάνει αυτό, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μία απρόσμενη προσφορά στον Κιμ. «Ο πρόεδρος Τραμπ πρόσφερε στον Κιμ να τον πάει στη χώρα του με το Air Force One», δήλωσε στο BBC ο Μάθιου Πότιντζερ, ο οποίος ήταν τότε ο κορυφαίος ειδικός για ζητήματα της Ασίας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Τραμπ.

«Ο πρόεδρος ήξερε ότι ο Κιμ είχε φτάσει στο Ανόι έπειτα από ένα ταξίδι πολλών ημερών με τρένο, μέσω της Κίνας και του είπε "Μπορώ να σε γυρίσω σπίτι σε δύο ώρες αν θες". Ο Κιμ αρνήθηκε», περιέγραψε ο Πότιντζερ.



Η αιφνιδιαστική κίνηση Τραμπ

Αυτή η πρόταση ήταν μία από τις πολλές εκπλήξεις στη σχέση των δύο ηγετών, που ξεκίνησε στη Σιγκαπούρη όταν, σύμφωνα με τον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον: «Ο Τραμπ πίστευε ότι είχε έναν νέο κολλητό».



Εκεί ο Τραμπ έκανε μία ακόμη κίνηση που σόκαρε την ίδια την ομάδα του, όταν συμφώνησε με το αίτημα του Κιμ να ακυρωθούν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα.



«Ο Κιμ Γιονγκ-ουν, όπως είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, παραπονέθηκε για τις κοινές ασκήσεις ανάμεσα στις νοτιοκορεάτικες και τις αμερικανικές δυνάμεις, που γίνονταν στην κορεατική χερσόνησο εδώ και περίπου 60 χρόνια», δήλωσε ο Μπόλτον στο BBC.



«Ο Τραμπ, από το πουθενά, είπε "θα ακυρώσω τα παιχνίδια πολέμου (όπως τα αποκαλούσε). Δεν υπάρχει ανάγκη για αυτά, είναι ακριβά και αυτό θα σε χαροποιήσει". Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ανέφερε ο Μπόλτον.





«Ο (τότε ΥΠΕΞ) Πομπέο, ο (προσωπάρχης) Κέλι κι εγώ καθόμασταν στην αίθουσα με τον Τραμπ και δεν μας συμβουλεύτηκε. Απλά του ήρθε στο μυαλό. Ήταν ένα αβίαστο λάθος. Ήταν μια παραχώρηση για την οποία δεν παίρναμε τίποτα ως αντάλλαγμα», συμπλήρωσε.





Το κρυφό μήνυμα του Τραμπ στον Κιμ



Ακόμη και το γεγονός ότι έγινε αυτή η συνάντηση ήταν έκπληξη για πολλούς. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα ο Τραμπ αποκαλούσε τον Κιμ «Rocket Man» και απειλούσε τη Βόρεια Κορέα με «οργή και φωτιά».





Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ, Τζεφ Φέλτμαν, περιέγραψε στο BBC πώς στο αποκορύφωμα της κρίσης παρέδωσε ένα κρυφό μήνυμα από τον Τραμπ στον Κιμ, για μία συνάντηση.





Ο Φέτλμαν είχε προσκληθεί στην Πιονγιάνγκ από τη Βόρεια Κορέα, αλλά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ του είχαν πει ότι δεν πίστευαν πως είναι καλή ιδέα να πάει. Παρόλα αυτά, λίγες εβδομάδες αργότερα, ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο.





«Σύγκριναν σημειώσεις για το τι συνέβαινε, τι ήταν πιθανό, πόσο επικίνδυνο ήταν, πόσο πιθανή θα ήταν μια στρατιωτική απάντηση. Και ο γ.γ. Γκουτέρες είπε στον πρόεδρο Τραμπ "Ο Τζεφ Φέλτμαν έχει αυτή την παράξενη πρόσκληση να πάει στην Πιονγιάνγκ και να ηγηθεί ενός πολιτικού διαλόγου με τη Νότια Κορέα», περιέγραψε ο Φέλτμαν.



«Και ο Τραμπ έγειρε προς το μέρος του και του είπε "Ο Τζεφ Φέλτμαν πρέπει να πάει στην Πιονγιάνγκ και ο Τζεφ Φέλτμαν πρέπει να πει στους Βορειοκορεάτες ότι είμαι πρόθυμος να καθίσω (στο τραπέζι) με τον Κιμ Γιονγκ-ουν», συμπλήρωσε.





Δεν τον πίστεψαν

Όταν ο Φέλτμαν πήγε τελικά στην Πιονγιάνγκ, τόνισε στους Βορειοκορεάτες τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Το σημαντικό μήνυμα που προσπάθησα να περάσω- σε απάντηση των επιχειρημάτων τους- ήταν ότι αυτό που οι ίδιοι έβλεπαν ως αποτροπή, μπορούσε να προκαλέσει τον ίδιο τον πόλεμο που πίστευαν ότι αποτρέπουν», περιέγραψε στο BBC ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια ζήτησε να συναντήσει κατ' ιδίαν τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, για να του μεταβιβάσει το μήνυμα του Τραμπ.

«Υπήρξε μια σύντομη σιωπή προτού πει "Δεν σε πιστεύω, γιατί να σε πιστέψω;". Του είπα "Δεν σας ζητώ να με πιστέψετε. Σας λέω ότι ο Τραμπ εμπιστεύτηκε ένα μήνυμα στον ΟΗΕ. Είμαι ο κομιστής αυτού του μηνύματος"».

Ο Φέλτμαν δήλωσε στο BBC ότι πήγε τότε στην Πιονγιάνγκ βαθιά ανήσυχος με δεδομένη την αίσθηση για έναν επικείμενο πόλεμο. «Έφυγα από εκεί τρομοκρατημένος ότι πραγματικά ρισκάραμε με έναν πόλεμο από ατύχημα», συμπλήρωσε.

«Ο πρέσβης σχεδόν έπεσε από την καρέκλα»





Ο Κιμ δεν απάντησε απευθείας στο μήνυμα του Τραμπ, αλλά λίγους μήνες αργότερα είπε στους Νοτιοκορεάτες ότι ήταν έτοιμος να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο σύμβουλος Εθνικής ΅Ασφάλειας της Νότιας Κορέας έσπευσε να μεταφέρει τα νέα στον Λευκό Οίκο.

Ο Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΚάστερ, ο τότε σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, περιέγραψε στο BBC τη στιγμή που ο Τραμπ είπε το «ναι» για τη συνάντηση. «Ο πρέσβης Τσανγκ σχεδόν έπεσε από την καρέκλα του, γιατί πίστευε ότι δεν θα πείθονταν εύκολα», ανέφερε.





Όπως πολλοί στον Λευκό Οίκο, ο ΜακΚάστερ είχε σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνάντηση με τον Κιμ, αλλά- όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της χάραξης εξωτερικής πολιτικής στη θητεία του- ο πρόεδρος θα το έκανε με τον δικό του τροπο.

«Πίστευα ότι θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε τον Κιμ Γιονγκ-ουν να νιώσει την πίεση για λίγο περισσότερο. Αλλά, βέβαια, ο πρόεδρος δεν θα έχανε την ευκαιρία», είπε ο ΜακΚάστερ.