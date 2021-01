H FKA Twigs επιστρέφει με νέο κομμάτι και βίντεο

Η FKA Twigs ενώνει για ακόμη μια φορά τις δυνάμεις της με τους Headie One και Fred again.. στο κομμάτι Don't Judge me, ένα τραγούδι για τις διακρίσεις και για το τι σημαίνει να είσαι διαφορετικός.

Είναι μια εναλλακτική εκδοχή του Judge Me που σηματοδοτούσε την πρώτη φορά που οι τρεις καλλιτέχνες είχαν συναντηθεί για τις ανάγκες του περσινού mixtape των Headie One και Fred again.., Gang.



To τραγούδι συνοδεύει και ένα βίντεο που έχει σκηνοθετήσει ο Emmanuel Adjei (ο οποίος έχει συν-σκηνοθετήσει το Black is King της Beyonce). Στο 6λεπτο βίντεο η FKA Twigs χορεύει σε ένα άδειο δωμάτιο ενώ παράλληλα ο Headie One περπατάει σε έναν δρόμο. Στο τέλος το βίντεο αποκτά μεταφυσικό χαρακτήρα.



Στα μέσα Οκτωβρίου η Twigs είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη ότι είχε ολοκληρώσει το νέο της άλμπουμ στο σπίτι της κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ανάμεσα στους συνεργάτες της είναι ο Ισπανός παραγωγός El Guincho, που είχε δουλέψει στο Biophilia της Bjork και στο El Mal Querer της Rosalía.



Τελευταία, όμως, το όνομα της Βρετανίδας μουσικού είχε βρεθεί στην επικαιρότητα λόγω της μήνυσης που κατέθεσε εναντίον του πρώην φίλου της, Shia LaBeouf, για κακοποίηση και βία μέσα στη σχέση τους. Αναφέρθηκε με περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπειρία της σε ένα πρόσφατο podcast του BBC Radio 4 με τον Louis Theroux.

Από την άλλη ο LaBeouf δήλωσε ότι οι περισσότεροι από τους ισχυρισμούς δεν είναι αληθινοί. «Ντρέπομαι γι' αυτή την ιστορία και ζητώ συγγνώμη σε όσους πλήγωσα» είπε χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.