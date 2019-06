Ναι, μπορείτε να πανικοβληθείτε!

«Ήθελα να ασχοληθώ με ένα πρότζεκτ το οποίο θα μελετάει τους ανθρώπους και την στάση τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή» λέει η δανέζα σκηνοθέτις Nina Holmgren η οποία συμμετέχει με αυτή της την δουλειά στο Survival Season -μια σειρά ταινιών με θέμα τις περιβαλλοντικές καταστροφές. «Η παθητικότητα των ανθρώπων αποτελεί το βασικό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής» προσθέτει.



Η ταινία «I want you To Panic» παρουσιάζει μια οικογένεια η οποία δεν αντιλαμβάνεται την φωτιά που ξεσπάει σταδιακά μέσα στο σπίτι της. Καθένα από τα άτομα της οικογένειας ασχολείται με διαφορετικές δραστηριότητες: κάποιος κάνει άρση βαρών, άλλος ποδήλατο γυμναστικής, μακιγιάζ και σολάριουμ. Όλοι τους διακατέχονται από μια εγωκεντρική ανησυχία για την εξωτερική τους εμφάνιση η οποία τους αποσπά την προσοχή από τους καπνούς και τις φλόγες. Η Holmgren επισημαίνει: «Αυτή η αδιαφορία ενόψει της καταστροφής, εγείρει το ερώτημα: τι χρειάζεται για να αντιδράσουν οι άνθρωποι;».



Η ταινία περιλαμβάνει ομιλίες από τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές Greta Thunberg και Xiuhtezcatl Martinez, δύο εφήβους που τιμώνται για την προσπάθεια τους να εμπνεύσουν παγκόσμια περιβαλλοντικά κινήματα στα οποία εμπλέκεται η νεολαία. «Οι Thunberg και Martinez αποτελούν σημαντικές φωνές ανάντια στην κλιματική αλλαγή καθώς συγκεντρώνουν τους ανθρώπους, τους αφυπνίζουν και ασκούν πίεση στην εξουσία» λέει η Holmgren. «Οι φωνές τους είναι σημαντικές. Μπορούμε όλοι να πραγματοποιήσουμε την αλλαγή που χρειάζεται ο πλανήτης μας, όχι μόνο για την δική μας γενιά, αλλά και για τις επόμενες».



«Σε αυτή την ταινία, ο λόγος των δύο μεγαλύτερων περιβαλλοντικών ακτιβιστών δεν ακούγεται. Προσπαθούν να ξυπνήσουν μια οικογένεια για να καταλάβει το νόημα της ζωής, αλλά κανένας τους δεν αντιδράει» λέει η Holmgren. «Δεν βλέπουν την φωτιά που υπάρχει ακριβώς μπροστά στα μάτια τους».



Η ταινία «I Want You To Panic» αποτελεί μέρος του Survival Season. Εμπνευσμένες από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης-γη, αέρας, νερό, φωτιά- οι ταινίες παρουσιάζουν τα χτυπημένα από τα καιρικά φαινόμενα νησιά, την καταστροφή των φυσικών πόρων της γης, τους ωκεανούς, οι οποίοι είναι γεμάτοι με πλαστικά και τις πυρκαγιές που είναι συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

@Nowness