Κυκλοφόρησε το βίντεο για το κομμάτι «The Hills» του Λέοναρντ Κοέν

Μόλις χθες ανέβηκε στο επίσημο κανάλι του Λέοναρντ Κοέν στο YouTube και στο Nowness, το βίντεο για το κομμάτι «The Hills».



Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κομμάτι, που έχει καταφέρει να συζητιέται ήδη για την ξεχωριστή του αισθητική. Την σκηνοθεσία του video clip έχει αναλάβει ο Βίνσεντ Χέικοκ, ο οποίος ακολουθεί τον Γάλλο σταρ του σινεμά, Isaach de Bankole, σε ένα ταξίδι προς το άγνωστο.

Περιφερόμενος στους δρόμους του Τέξας, ο πρωταγωνιστής αναπολεί το παρελθόν του, ενώ δοκιμάζει και ο ίδιος το χαρακτηριστικό καπέλο του Κοέν. Το κλιπ είναι γεμάτο με οπτικές αινιγματικές μεταφορές και συμπεριλαμβάνεται στον μεταθανάτιο δίσκο του σπουδαίου καλλιτέχνη με τίτλο «Thanks For The Dance».



Η ιστορία του τραγουδιού ξεκινάει το 2006, τότε που ο αρχικός του τίτλος ήταν «Book of Longing». Αφού άλλαξαν οι στίχοι και η ενορχήστρωση του τραγουδιού, η πρώτη σκέψη ήταν να συμπεριληφθεί στον δίσκο «You Want It Darker», αλλά τελικά κρατήθηκε και κυκλοφόρησε με τον παραπάνω δίσκο. Το «The Hills» γράφτηκε και ενορχηστρώθηκε από τον ίδιο τον Κοέν, ενώ η παραγωγή είναι των Adam Cohen και Patrick Watson.



Το «Thanks For The Dance» κυκλοφόρησε πέρυσι και πρόκειται ουσιαστικά για μια μοναδική συλλογή με υπέροχα νέα τραγούδια του κορυφαίου καλλιτέχνη. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου άλμπουμ έγινε από φίλους, συνεργάτες και τον παραγωγό του Κοέν, οι οποίοι συνεργάστηκαν από κοινού για να ολοκληρώσουν το έργο που είχε ξεκινήσει ο ίδιος.

