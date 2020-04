Δείτε το νέο βίντεο των Whereswilder

Οι Whereswilder μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους βίντεο για το κομμάτι «Helping Hand» στέλνοντας παράλληλα το δικό τους μήνυμα για την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε:



«Το τραγούδι αυτό έχει να κάνει με κάτι που όλοι χρειαζόμαστε: ένα χέρι βοηθείας που θα μας κρατήσει σώφρονες και ψυχικά υγιείς (ας σιγουρευτούμε απλά πρώτα πως είναι πλυμένο σωστά).



Το αφιερώνουμε σε όσους αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να κρατήσουν απόσταση από τους δικούς τους ανθρώπους αλλά και σε όσους εργάζονται ανιδιοτελώς για να προσφέρουν βοήθεια όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Μόλις όλο αυτό κοπάσει, ελπίζουμε ο κόσμος να σταματήσει να θεωρεί την ανθρώπινη αλληλεπίδραση κάτι το δεδομένο. Ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο που θα έχουμε μαζί για να μοιραστούμε όλα όσα κρατάμε μέσα μας. Ας γίνουμε όμως και καλύτεροι ακροατές των όσων έχουν οι γύρω μας να πουν.»

To μήνυμα συνοψίζει αυτά που πραγματεύονται και οι στίχοι του «Helping Hand»: την ειλικρίνεια στις ανθρώπινες σχέσεις και το κοινωνικό άγχος.

Τη σκηνοθεσία και την παραγωγή του video clip επιμελήθηκε το ίδιο το συγκρότημα με τη βοήθεια της Δάφνης Λάζου (Daphne And The Fuzz). To «Helping Hand» είναι το δεύτερο δείγμα από τον επερχόμενο, τρίτο δίσκο των Whereswilder.